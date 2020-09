Appuntamento con il teatro a cielo aperto sotto le stelle: in scena Shakespeare

ROSELLE – L’Anfiteatro romano di Roselle (Grosseto) nell’estate 2020 ha vissuto momenti di grande teatro. Certamente è stato scenario, forse unico, a livello nazionale di tre importanti produzioni teatrali di profilo professionale a cui ha partecipato un gran pubblico, visti i tempi in cui questa arte somma delle donne e degli uomini, come dice Shakespeare, permane essenziale alla vita sociale.

Per chiudere degnamente questo ciclo, l’Associazione culturale Polis 2001, in collaborazione con la Direzione dei Musei della Toscana e il Comune di Grosseto, ha organizzato l’evento Teatro a cielo aperto, sotto le stelle, per la Regia di Francesco Tarsi, sabato 12 settembre alle ore 20.

Un modo nuovo di fare teatro che prevede un visita al Parco, condotta da Maria Angela Turchetti, direttrice del parco, nell’occasione guida speciale. A seguire in anfiteatro degustazione di vini e buffet e dalle 21,30 uno spettacolo di teatro, poesia, musica e danza.

Gli attori e i personaggi sono Michela Azzolini, Saffo di Ovidio; Davide Braglia, Marco Antonio di Shakespeare; Eleonora Guelfi, Cassandra di Euripide; Valentina Murru, Sabrina di Anais Nin; Cecilia Sonori danzerà Sulamita dal Cantico dei Cantici e Roberto Tassi porterà musiche liete con il flauto traverso. Serata di questa fine estate che farà riflettere chi avrà la ventura di salire il colle, dove gli etruschi fondarono la loro bella Rousellae, con vista sull’infinito.

L’ingresso onnicomprensivo è di 12 euro, per studenti 8 euro. La visita guidata è gratuita. Si consiglia la prenotazione.

Info Email asscultpolis2001@libero.it tel 3472299737. fb e Istagram Estate Rosellana eventi.