Appuntamento al Polo universitario con l’incontro “Attacco militare turco in Rojava”

GROSSETO – Venerdì 29 novembre alle 17,30, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43 con ingresso dal Giardino dell’Archeologia, si terrà la conferenza dal titolo “Attacco militare turco in Rojava: cause, sviluppi e possibili soluzioni”, organizzata dal Gruppo Taz Grosseto in collaborazione con Centro di solidarietà internazionalista alta Maremma, Rete delle donne di Grosseto, Rete Kurdistan Toscana, Fondazione Polo Universitario Grossetano ed Ape Maremma. Sarà affrontato il tema dell’offensiva turca nella Siria nordorientale chiamata “Sorgente di pace”, iniziata il 9 ottobre ed ancora in corso; l’azione militare è stata condannata dall’Unione europea e da molte nazioni come assalto al territorio di uno stato sovrano e come chiara violazione del diritto internazionale. La liberazione dei terroristi dell’Isis e la morte e la fuga di migliaia di civili curdi sono solo gli effetti immediati di ciò che si profila come una catastrofe umanitaria.

L’incontro è organizzato per meglio comprendere la situazione ed il progetto geopolitico turco che si sta realizzando nel nord della Siria; l’informazione infatti è il mezzo affinché la comunità democratica prenda posizione contro la violazione dei diritti umani che si sta perpetrando in medio oriente. L’Università di Siena e la Fondazione Polo Universitario Grossetano, enti preposti all’approfondimento ed alla formazione, partecipano all’analisi della complessa situazione politica con il prezioso contributo di Alessandra Viviani, ordinaria di Diritto Internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali dell’Università di Siena e vicepresidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

I relatori saranno: Yusuf Yayla, della comunità curda del Monte Amiata; Norma Santi, autrice del libro “La sfida anarchica nel Rojava”; Alessandra Viviani, docente di Diritto Internazionale – Università di Siena; Alberto Mari, della rete Kurdistan Toscana.

La serata proseguirà alla Libreria delle ragazze in via Fanti 11 con aperitivo solidale a sostegno dei progetti della Mezza Luna Rossa in Rojava.

Informazioni: pagina Fb Ape maremma Conferenza: attacco militare turco in Rojava