Appuntamento al Piccolo Festival Tirreno: è la volta della commedia “Il colpo del cane”

FOLLONICA – Sabato 15 febbraio alle 21.30 sarà la volta del quarto imperdibile appuntamento al Piccolo Festival Tirreno con due grandi ospiti.

In programma la commedia “Il colpo del cane” (la settimana scorsa in concorso al Rotterdam International Film Festival) in prima visione a Follonica. Ospiti d’eccezione della serata saranno il regista Fulvio Risuleo e l’attrice protagonista Silvia D’Amico.

Il film “Il colpo del cane”, racconta delle vicende di Rana (Silvia D’Amico) e Marti (Daphne Scoccia) che al loro primo giorno da dogsitter, subiscono il furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca signora (Anna Bonaiuto). Le due decidono di mettersi all’inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi Dr Mopsi (Edoardo Pesce): sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo improbabile colpo.

Nato a Roma nel 1991 il regista Fulvio Risuleo, fin da giovanissimo ha iniziato a girare cortometraggi e disegnare i fumetti. Nel 2010 entra al Centro sperimentale di Cinematografia dove si diploma in regia con il cortometraggio “Lievito Madre” (2014) che vince il terzo premio alla sezione Cinéfondation del festival di Cannes. Il corto “Varicella” (2015) vince la prestigiosa “Semine de la Critique” sempre a Cannes. Ha realizzato i film “Guarda in alto” (2017) e “Il colpo del cane” (2019). Come fumettista ha pubblicato il libro “Pixel” (2016), “L’Idra indecisa” (2018) e “Sniff” (2019) realizzato con Antonio Pronostico. Da marzo 2019 è online la serie web interattiva “Il Caso Ziqqurat” da lui scritta e diretta.

Il trailer del film è visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=ESZR3UmfoDE

Viste le molte richieste è consigliatissima la prenotazione. Per informazioni telefonare al numero 339/3880312. Prenotazione e tesseramento presso Pro loco Follonica via Roma, 49 – orari: da lunedì a sabato 9.30-12.30 / 16.30-19 • domenica 9.30-12.30.

La proiezione si svolgerà come sempre presso la Sala Tirreno a Follonica in via Bicocchi 53.