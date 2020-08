Appuntamento al cinema al Cassero: sullo schermo “Un gatto a Parigi”

GROSSETO – Prosegue sulle Mura medicee “Narranimazioni”, la kermesse di proiezioni cinematografiche dedicata ai più piccoli e promossa dall’istituzione Le Mura con il patrocinio del Comune.

Venerdì 7 agosto alle 21, sarà la volta del film-narrazione animata “Un gatto a Parigi” di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol.

Il costo del biglietto è di 3 euro; tel. per la prenotazione 0564/488084, attivo dalle 8.30 alle 13 dal lunedì al venerdì, o 392/8653090 attivo tutti i giorni fino alle 19. Sarà possibile accedere agli spettacoli nel rispetto del distanziamento sociale per i restanti posti non prenotati, presentandosi direttamente al Cassero della Fortezza medicea.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 14 agosto.