GROSSETO – Appuntamento con il teatro mercoledì 15 aprile alle ore 17 alla Sala Friuli, in piazza San Francesco, a Grosseto, dove andrà in scena la commedia “Pensionato alle Rose”, testo in due atti firmato da Enrico Scaravelli e portato sul palco dalla compagnia teatrale “Ripartiamo da qui”. L’ingresso all’evento sarà gratuito.

La trama della commedia

Lo spettacolo, organizzato dalla società Dante Alighieri, è ambientato all’interno di una casa di riposo, luogo in cui le vite degli ospiti si intrecciano dando origine a dinamiche vivaci e talvolta imprevedibili. Tra dialoghi serrati, piccoli contrasti e momenti di complicità, emergono relazioni che trasformano la quotidianità in un contesto tutt’altro che monotono.

La struttura non viene rappresentata soltanto come uno spazio segnato dal trascorrere del tempo, ma come un ambiente capace di favorire legami e occasioni di condivisione. In questo scenario si sviluppano episodi insoliti e tentativi di raggiro che finiscono per modificare gli equilibri tra i protagonisti, incidendo sulle abitudini e sui rapporti personali.

Il racconto mette così in luce aspetti della vita quotidiana degli anziani, tra situazioni leggere e momenti più riflessivi, evidenziando come, al di là di incomprensioni e piccoli dissapori, resti centrale il desiderio di mantenere una dimensione attiva e partecipata dell’esistenza.

La compagnia “Ripartiamo da qui”

«La rappresentazione è curata dalla compagnia teatrale amatoriale “Ripartiamo da qui”, realtà nata a Grosseto dall’incontro di attori e attrici con esperienze pregresse nel campo della recitazione. Il gruppo è impegnato nella messa in scena di commedie brillanti e prende parte a iniziative culturali organizzate sul territorio» afferma Letizia Stammati.

L’attività della compagnia si inserisce anche in progetti di promozione locale e iniziative benefiche, con partecipazioni a rassegne teatrali sia estive che invernali promosse in città, spesso con il supporto dell’amministrazione comunale.