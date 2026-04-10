FOLLONICA – La Commissione pari opportunità, il 19 aprile alle ore 17, promuove al Casello idraulico un incontro dedicato al dialogo tra arte e poesia sul tema della relazione tra donne e uomini, in una prospettiva di pari dignità e reciproco riconoscimento.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Elisabetta Mattei e Massimo Grasso i quali, attraverso i rispettivi linguaggi espressivi di colore e parola, offriranno al pubblico uno spazio di confronto e riflessione. Due voci che non si sovrappongono ma si affiancano per offrire sguardi diversi di uno stesso mondo, valorizzando la ricchezza delle differenze e la possibilità di un confronto aperto.

L’iniziativa, con ingresso libero, rappresenta un’occasione di incontro tra linguaggi artistici diversi, uniti dalla volontà di proporre uno sguardo condiviso sul mondo e sul valore delle differenze.

«Credo profondamente che il dialogo tra donne e uomini sia uno dei pilastri su cui costruire una comunità più giusta e consapevole – così interviene l’assessore alle Pari opportunità Azzurra Droghini, e continua – questo incontro nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui ascoltarsi davvero, riconoscersi nelle differenze e riscoprire la bellezza di uno sguardo condiviso sul mondo. L’arte e la poesia hanno la capacità unica di parlare al cuore prima ancora che alla mente: per questo abbiamo voluto unire queste due voci, affinché possano emozionare, far riflettere e, soprattutto, avvicinare le persone. Perché è proprio da qui, dall’incontro autentico, che può nascere un cambiamento reale».

I protagonisti

Elisabetta Mattei – laureata in scienze biologiche all’università di Pisa, ha insegnato a Roma e sviluppato un percorso artistico legato alle tecniche dell’acquarello e del collage, esponendo in diverse mostre personali tra Roma e Follonica. Sue illustrazioni sono presenti nei volumi “Scene da un sogno” e “Il vaso dei sogni (2024)”.