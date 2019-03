Appuntamenti a teatro: in scena “La buona novella”, i racconti in versi di Fabrizio De André

MONTEROTONDO MARITTIMO – Nuovo appuntamento con la Stagione del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo: venerdì 22 marzo alle ore 21.15 in scena “La buona novella”, uno spettacolo capace di toccare le corde del cuore, fatto di parole e musica, poesia recitata, cantata, suonata.

Con quasi cinquant’anni di vita alle spalle, senza dimostrarli, una tra le più significative e importanti raccolte di racconti in versi di Fabrizio De André (uscita nel 1970) approda a teatro, restituita al pubblico dal talento dei Khorakhanè e di Chiara Riondino, in un omaggio teso e vibrante al “poeta” di Via del Campo, i cui testi ci portano ancora a riflettere sulla nostra attualità, sulla storia antica e moderna.

Venerdì sera, dalle 19 aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale agli spettatori nella stanza comunale di Via Pietro Gori, con i gustosi prodotti locali della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili.

Biglietti spettacolo: intero 10€, ridotto 8€. Prevendita il giorno prima dello spettacolo in orario 10-12 presso il Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra). Info e prenotazioni telefoniche al 339.8698181 (dalle 16 alle 19).