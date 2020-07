Apocrifa Orchestra in concerto al Castello: si apre il cartellone estivo

SCARLINO – L’Apocrifa Orchestra, accompagnata dal gruppo vocale Lilith diretto da Lorenza Baudo, inaugura il cartellone estivo del Comune di Scarlino. L’appuntamento è sabato 18 luglio alle 21.30 al Castello, location grande protagonista del programma di eventi. Il concerto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, è a numero chiuso ed è già sold out.

«In poche ore – racconta l’assessore al turismo Silvia Travison – abbiamo ricevuto moltissime richieste e i posti a disposizione sono già tutti prenotati. Il concerto era proposto a ingresso gratuito».

L’Apocrifa Orchestra è considerata una delle migliori band-tributo alla musica di Fabrizio De André. Dal 2005 la formazione porta il suo show in tutto il territorio nazionale, con alcuni concerti anche all’estero, suonando in piccoli e grandi club, piazze e teatri, riscuotendo ovunque apprezzamenti di pubblico e critica. L’Apocrifa ha preso parte a molti eventi dedicati al cantautore genovese, convincendo anche i più integralisti “conservatori” dell’identità artistica di Fabrizio De André. La musica dell’orchestra ripercorre la discografia di Faber in modo creativo, utilizzando diversi generi musicali: per il concerto di Scarlino la formazione sarà accompagnata da

Lorenza Baudo con il gruppo vocale Lilith. Il calendario continuerà poi venerdì 24 luglio – sempre al Castello di Scarlino – con la serata dedicata all’archeologia in cui sarà presentato il libro “The Neu med project: Vetricella, an early medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean”, sui quattro anni di archeologia a Vetricella e nella piana di Scarlino.

Anche in questo caso l’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it. Sabato 25 luglio invece inizierà la rassegna “Castello d’autore” con Ginevra di Marco in “Quello che conta”, sempre alle 21.30 al Castello di Scarlino: l’ingresso è a pagamento, i biglietti sono in vendita nel circuito Ticketone. Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566 52012.