Apertura straordinaria del museo archeologico per il Pop up festival

GROSSETO – Apertura straordinaria del Museo archeologico e d’arte della Maremma in occasione dell’iniziativa “Pop up Festival”.

Nella due giorni di eventi promossi per celebrare l’apertura di 20 nuove attività nel centro storico cittadino, le sale di piazza Baccarini venerdì 16 novembre saranno aperte la mattina esclusivamente per le attività didattiche delle scuole, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 20 per i visitatori.

Sabato 17 e domenica 18 novembre l’orario di apertura al pubblico sarà dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.