Aperitivo per imparare inglese: appuntamento il giovedì a Grosseto

GROSSETO – Ogni giovedì a Grosseto, al Bar Olimpico, via Brigate Partigiane 32, un incontro informale per scambiare qualche parola, anche in inglese.

Sono benvenuti anglofoni, anglofili, studenti, insegnanti e tutti i Grossetani, Maremmani e forestieri. E’ un’opportunità per imparare qualche nuova parola d’inglese, ma anche da fare nuove conoscenze e incrociare nuove idee in qualsiasi lingua.

La serata è gratuita (si paga il consumo) e l’evento è promosso da La Maremma delle Idee e L’Inglese per tutte le Stagioni. Non c’è motivo di preoccuparsi per il livello dell’inglese parlato, basta arrivare – dopo tutto “Il meeting è il messaggio”.