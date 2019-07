“Aperitivo d’autore”: presentazione de “Il viaggio di Tim” e bicchiere di vino nel borgo

PARI – Nel paese medievale di Pari, diventato ufficialmente “Borgo della lettura”, prosegue la rassegna “Aperitivo d’autore”. Mercoledi 24 luglio – alle 19 in piazza Castelfidardo – si terrà la presentazione del libro “Il viaggio di Tim”, una favola dedicata ai bambini di tutte le età, scritta da Adelaide Cattaneo e Lina Senserini. La serata fa parte del cartellone estivo di eventi organizzato dal comune di Civitella Paganico. A margine della presentazione sarà offerto un piccolo buffet con aperitivo.

Il libro. Tim è un bambino felice e giocoso, finché un giorno perde l’adorata sorellina Tina viene portata via da un male incurabile. Il dolore, la tristezza, la rabbia trasformano il suo cuore in una pietra, incapace di sentire l’amore dei genitori e dell’amico Andrea. Un giorno, mentre sta andando a scuola, distratto e immerso nei propri pensieri, viene investito da una macchina. Tim vola in aria, cade, perde i sensi. Si sveglia poco dopo in un mondo strano, il Bosco delle rughe, popolato di gnomi allegri e felici che non conoscono odio, rancore, rabbia e violenza. È qui che Tim intraprenderà un viaggio, accompagnato dall’inseparabile amico-gnomo Burberino, alla scoperta del nuovo se stesso, fino al sorprendente finale.

Per info: Ufficio turistico al numero 328/5610254 o tramite la mail turismo@civitellapaganico.info, oppure sulla pagina FB Comune di Civitella Paganico.