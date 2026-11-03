GROSSETO – Riprendono gli appuntamenti di Aperitiva, il format promosso da Fenap Confesercenti che racconta i nuovi imprenditori della Maremma. Domani, mercoledì 4 novembre, va in scena il quarto incontro: un aperitivo informale dedicato alle storie d’impresa, che ha come ospite Alfio Pasta, il nuovo laboratorio di pasta fresca e gastronomia maremmana di via Telamonio.
L’ospite: Alfio Pasta
«Andiamo avanti con il nostro format intercettando questa volta una delle novità più interessanti dello scenario imprenditoriale grossetano – interviene Guido Chelli, presidente di Fenap Confesercenti –, in un settore, quello della pasta fresca, che sta vivendo una seconda giovinezza: vediamo sempre più persone attente alla qualità ma anche al mantenimento delle tradizione. Chiederemo ad una realtà giovane ed innovativa come Alfio Pasta com’è nata quest’idea e le motivazioni».
Dove e quando
L’appuntamento è domani, mercoledì 4 novembre, dalle 18, al bar After All, in via Roma 38.
«Un segnale positivo alla città»
«Con questa iniziativa vogliamo dare anche un segnale positivo alla città – aggiunge Marco Di Giacopo, per Confesercenti –. Ci troviamo infatti in una zona che potremmo definire critica per il commercio di vicinato, a parlare di futuro, d’impresa e di nuove possibilità».