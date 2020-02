Aperipesce, showcooking e animazione per bambini al mercato coperto

GROSSETO – Secondo appuntamento del progetto “Pesca Marina – di Grosseto” al mercato coperto di Grosseto, in via dei Lavatoi: sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 10.30, ci sarà un aperipesce caratterizzato da showcooking (a cura del ristorante Casa Livia) e puppets show (animazione per bambini). L’evento, in questo caso, è coorganizzato dal Comune di Grosseto, Confesercenti Grosseto e Servimpresa Grosseto.

Il calendario di appuntamenti vedrà la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi in prima fila. Adesso – dopo il debutto – il calendario di appuntamenti entra nel vivo. “Il Comune di Grosseto – spiegano sindaco e assessore – si è infatti aggiudicato 150mila euro nell’ambito del progetto Feamp 2014/2020 (finanziamenti europei, statali e regionali). Come da progetto i finanziamenti che l’Amministrazione comunale si è meritata vanno a sostenere la promozione del pescato ittico locale, attraverso la realizzazione di cinque showcooking, l’attività ludica-didattica a tema rivolta alle scuole secondarie, una serie di eventi tutti dedicati al gusto, la produzione di materiale promozionale legato ai prodotti ittici del nostro territorio e alla promozione del mondo della pesca”.

Nel dettaglio l’operazione è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020 e l’importo di 150mila euro è così ripartito: 75mila euro dall’Unione Europea, 52.500 dallo Stato, 22.500 dalla Regione Toscana.

“La manifestazione ‘Pesca Marina – di Grosseto’ ha debuttato a dicembre, con grande successo, sempre al mercato coperto grossetano – concludono sindaco e assessore -: abbiamo fatto una serie di investimenti per riqualificare questa realtà commerciale, sia dal punto di vista strutturale, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’immagine con la recente installazione delle nuove insegne, oggi ben visibili, e infine con una riorganizzazione degli spazi. Entro l’anno uscirà il bando per assegnare gli spazi non ancora occupati. Crediamo infatti che il mercato coperto debba rimanere un polo alimentare di qualità, con la possibilità di essere al passo con i tempi dal punto di vista dell’offerta”.

Al centro delle attenzioni, il giorno 22 febbraio al mercato coperto di Grosseto, ci sarà il prodotto ittico locale, con l’enogastronomia a fare da padrona e simbolo della nostra terra. “Un progetto importante, che valorizza il pescato locale oltre alla capacità dei nostri ristoratori di trasformarlo e valorizzarlo – dicono Giovanni Caso, presidente provinciale Confesercenti, e Massimiliano Mei, presidente Fiepet. Siamo sempre stati convinti che l’enogastronomia sia un volano importante, per la nostra provincia, anche da un punto di vista turistico, per questo abbiamo aderito subito con piacere alla proposta fatta dal Comune per valorizzare e promuovere i prodotti ittici e la cucina locale. Quella che abbiamo pensato è una mattinata adatta a tutti, anche alle famiglie, ci sarà la possibilità di assaggiare un piatto di pesce creato dal ristorante Casa Livia e i bambini potranno divertirsi grazie al Puppets show delle Orme che presenteranno due storie inedite sul pesce dimenticato, e con un messaggio forte sull’ecologia del mare e sul rispetto di tutte le specie viventi. L’iniziativa è un modo, anche, per vivere il centro della nostra città il sabato mattina”.