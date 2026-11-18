GROSSETO – Un laboratorio teatrale al mattino e la presentazione di un libro alla sera: giovedì 19 novembre Antonio Mazzeo, giornalista e attivista messinese, è a Grosseto per l’Eirenefest Maremma (terza edizione dal 7 al 20 novembre). Il programma fa parte della terza edizione, in corso e organizzata dal Coordinamento per la pace di Grosseto, e punta a promuovere l’educazione alla pace, alla solidarietà e alla nonviolenza.

Al mattino: il laboratorio alla Sala Pegaso

Alle 9, alla Sala Pegaso all’interno del Palazzo della Provincia, arriva La fiaba che avrei voluto raccontare ai bimbi di Gaza, il laboratorio teatrale performativo che Mazzeo porta in giro per l’Italia. Come un teatrante girovago, ha iniziato a raccontare la storia che avrebbe voluto narrare ai bambini di Gaza al termine del viaggio a bordo della Freedom Flotilla, nel 2024.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è parlare ai bambini di quello che sta accadendo a Gaza nel rispetto della loro sensibilità, senza banalizzare e cercando di far nascere in loro domande. Mazzeo è tra i fondatori dell’Osservatorio nazionale contro la militarizzazione delle scuole e delle università e autore di La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia (2025).

La storia ha come protagonista Coniglio Clown, che vive nella felice Conigliopoli e dispensa allegria, giochi e spensieratezza ai piccoli coniglietti, ai quali non manca nulla. Fino al giorno in cui compaiono i temibili Militaren Kattiven e si materializza l’incubo del nucleare. Accanto a lui, il Vecchio Marinaio e Handalino, e un finale tutto da scoprire.

Alla sera: «Mi chiamo Handalino» al circolo Arci Khorakhané

Alle 18, al circolo Arci Khorakhané, Mazzeo parla del libro Mi chiamo Handalino, la fiaba illustrata da Lelio Bonaccorso. Il punto di partenza è l’esperienza dell’autore a bordo della Handala, la nave della Freedom Flotilla diretta verso Gaza con aiuti e giocattoli per i bambini palestinesi.

«A bordo – ha raccontato il disegnatore Lelio Bonaccorso – a farla da padrone sono state soprattutto emozioni come la paura, la tensione dell’attesa, ma anche il senso di impotenza di fronte a ciò che accade in mare e allo stesso tempo la solidarietà e la capacità delle persone di sostenersi reciprocamente». Particolarmente significativo, secondo gli organizzatori, è il carico di peluche affidati alla nave dai bambini italiani per i bambini di Gaza: piccoli oggetti capaci di trasformare una missione umanitaria in un legame concreto tra bambini lontani.

Nel libro un piccolo peluche parte dal Salento verso la Striscia di Gaza e incontra Handala, il bambino simbolo della Palestina creato da Naji al-Ali. A poche miglia da terra, la barca viene attaccata dai pirati. Handalino trova protezione nelle braccia del Vecchio Marinaio, che per tranquillizzarlo gli racconta una fiaba scritta per i bambini gazawi: la storia di Conigliopoli, di Coniglio Clown e di come i coniglietti, grazie all’Ulivo Saggio e alla Luna Piena, hanno impedito che i militaren kattiven distruggessero il pianeta Terra.

La fiaba come strumento nelle scuole

È questa fiaba, spiegano gli organizzatori, a diventare un possibile strumento di lavoro nelle scuole. «La storia di Conigliopoli, minacciata dai militaren kattiven – ha spiegato Mazzeo – permette di affrontare, anche con i bambini e le bambine, contrariamente a quanto si pensi, temi complessi come guerra, paura, distruzione, solidarietà, cooperazione. Il tutto attraverso personaggi fantastici, simboli e situazioni nonviolente che possono essere rielaborate in attività creative e collettive. Il percorso arriva alla parola pace, individuata dai piccoli abitanti della città come risposta alla violenza».

Il valore educativo del libro, aggiungono gli organizzatori, sta nella possibilità di partire dalla fiaba per costruire esercitazioni, discussioni, disegni, giochi di ruolo e attività di gruppo, accompagnando i bambini dalla dimensione fantastica del racconto alla conoscenza della storia della Palestina e della realtà di Gaza.

La serata si concluderà con una cena con l’autore. Per le prenotazioni si può chiamare il 349 309 66 43.

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