Antonella Ruggiero apre la decima edizione del Manciano street music festival

MANCIANO – Sarà Antonella Ruggiero, la storica voce dei Matia Bazar, ad inaugurare la decima edizione del Manciano Street Music Festival. Giovedì 27 agosto, alle 21.30, al parco pubblico “Mazzini” gli spettatori potranno vivere un viaggio musicale tra le molteplici sfumature di un’artista che non si è mai fermata, riuscendo a trovare il suo ruolo e la sua personalità in generi diversissimi, dalla musica sacra al jazz, dall’elettronica alla musica popolare.

“Non potevamo rinunciare alla nostra decima edizione – spiega Michele Santinelli, presidente dell’associazione culturale musicale Diego Chiti e presidente – nonostante la situazione particolare legata al covid. Abbiamo deciso di portare, in ogni caso, la grande musica a Manciano dislocando i concerti del pomeriggio in punti diversi del paese in modo da consentire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme. Una sfida che abbiamo voluto cogliere, con il sostegno di tutti, consapevoli di aver rispettato la qualità della musica che da sempre contraddistingue la nostra proposta”.

E proprio dal coraggio degli organizzatori il Manciano si ripropone anche quest’anno non solo con i concerti serali ma anche con quelli pomeridiani, e totalmente gratuiti, di venerdì 28 alle 17.30 e alle 20, mentre sabato 29 alle 10 e alle 12.30 cominceranno le esibizioni di Venturi-Pinna-Ghizzoni trio, Goinba, Peppe Millanta & Balkan bistrò, West Coast Street Band. Per le vie del paese, dunque, musicisti importantissimi del panorama italiano: da Ellade Bandini a Juan Carlos Biondini, passando da Stefano Indino, Marco Guidolotti e Massimo Zagonari.

“Anche se non è passata l’emergenza sanitaria da Covid-19 e per questo tutta la comunità deve adottare tutte le misure necessarie a contrastare il coronavirus, il Manciano Street Music festival rappresenta quest’anno – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini – un momento di allegria e leggerezza di cui sentivamo davvero il bisogno. Da sempre il festival porta nel nostro borgo la qualità della musica grazie a un’organizzazione attenta e preparata e regala un’opportunità economica alle realtà imprenditoriali della zona”.

“In un momento difficile come questo, lo Street rappresenta anche – aggiunge Valeria Bruni, assessore con delega al Comune di Manciano – un’occasione importante che richiama i turisti già in zona e gli amanti della buona musica che si trovano nei territori a noi vicini”.

Dai classici della musica synth pop che ne hanno fatta regina indimenticabile degli anni ’80 come “Ti Sento”, “Palestina”, “Electrochoc”, la voce di Antonella Ruggiero ha trovato nuovo spazio in una carriera solista sorprendente. Dopo i primi passi degli anni ’90 in cui ha saputo coinvolgere sia gruppi alternativi giovanissimi (Bluvertigo) e geni della musica italiana (Ennio Morricone), ha riscoperto l’amore per la teatralità del palcoscenico salendo sul palco del Teatro La Fenice per la Biennale di Venezia nel 2002, con la prima rappresentazione della video opera “Medea”. La passione per la forza emotiva della voce la porta successivamente a rivisitare i grandi brani della big band americane, e la canzone italiana sospesa tra le due guerre mondiali. La forza delle parole, la loro vita perenne in bilico fra luce ed ombra, sono altrettanti significati chiave dell’anima artistica di Antonella Ruggiero che intraprende negli ultimi anni un lavoro importante di rivisitazione del proprio repertorio, curandone una veste più orchestrale e intimista.

La decima edizione del Manciano Street Music Festival è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, assessorato al turismo, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno fondamentale degli sponsor storici: Banca Tema e Terme di Saturnia. I concerti serali sono sold out, tranne il concerto di domenica 30 agosto, e l’ingresso è riservato soltanto a chi ha effettuato la prenotazione in base alle norme anti covid.

Info su Mancianostreetmusicfestival.com e sulla pagina Facebook della kermesse.