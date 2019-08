Antonella Ruggiero Trio al Grey Cat Festival

PISA – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Domenica 4 agosto alle 21.30, Antonella Ruggiero torna a far parte dei protagonisti del Festival con un concerto in trio presso Villa Ginori Conti, Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

Una raffinata interprete della canzone italiana: Antonella Ruggiero, voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Insieme a lei, Fabio Zeppetella alla chitarra e Ramberto Ciammarughi al pianoforte, due autorità del Jazz nazionale, in un repertorio che spazierà dagli anni ’30 agli anni ’50, attraversando il musical di Broadway, ma anche il fado portoghese, il repertorio cubano, la canzone francese, il tango argentino e il repertorio italiano.

Antonella Ruggiero è la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mon-do. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e le scene per dedicarsi ai suoi interessi umani ed artistici, dedicando molto tempo ai viaggi, durante i quali ha l’occasione di sperimentare diversi modi di fare e intendere la musica. Nella sua carriera da solista ha presentato al pubblico album e tour che spaziano dal connubio fra le ritmiche occidentali e suoni dell’antico oriente, nuovi orizzonti sonori, una rivisitazione delle canzoni dei Matia Bazar in un contesto inedito. Nel 2000 ha portato nel mondo la musica sacra in un lungo tour. Questi concerti si sono susseguiti per tutto il decennio e ancora oggi vengono realizzati con formazioni diverse e orchestre sinfoniche, in manifestazioni e rassegne dedicate alla musica sacra come il festival di Fez in Marocco. Fra le partecipazioni a Sanremo e tanti dischi pubblicati negli ultimi anni con grande successo, tanti altri sono gli spunti e le ispirazioni che Antonella Ruggiero fa confluire nella propria musica: il musical di Brodway, il pop, la musica ebraica, ispirazioni latine, la musica

Antonella Ruggiero official: https://www.antonellaruggiero.com/ – https://www.facebook.com/antonellaruggiero.official/

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

Ingresso libero

info 055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511; Orbetello: IAT 0564-860447, Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170,

Venturina: Coop – 0565-8511