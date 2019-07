Anticipazione in musica di Capalbio Libri: sul palco The scoop jazz band

CAPALBIO – Zig zag scalda i motori in vista di Capalbio Libri e lo fa con una delle sue carte più forti: la musica, protagonista mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 21, in piazza Magenta, il fiore all’occhiello del borgo medioevale maremmano, tra i più belli d’Italia. Dopo il successo dello scorso anno, tornerà infatti ad esibirsi The scoop jazz band, formazione di giornalisti musicisti uniti dalla passione per il jazz e il blues, che propone un sound innovativo con un repertorio misto di successi standard jazz e classici blues e swing, e reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico, che animerà con un particolarissimo ritmo le danze di tutta la piazza.

Il concerto della band, che l’anno scorso si era fatta apprezzare tra l’altro anche per il pezzo introduttivo “Genova per noi”, dedicato alle vittime del crollo di Ponte Morandi, è un evento Zigzag Music realizzato da Zigzag srl, un’agenzia di comunicazione specializzata nella produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa, fondata da Andrea Zagami e che a Capalbio da tredici anni organizza Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, quest’anno in programma dal 26 luglio al 4 agosto.

Presenta l’evento l’attrice Marta Mondelli.

Zigzag music è un’iniziativa che propone idee, performances, esplorazioni e laboratori. Nato nel 2018, è stato inaugurato dal concerto dell’Ultima Spiaggia, che ha visto esibirsi Elena Somarè, capace di incantare il pubblico con il suo fischio “magico” riscuotendo un successo straordinario. Le esibizioni sono poi proseguite con il concerto della The Scoop Jazz band, ospitata in piazza Magenta. Oltre alle travolgenti esibizioni Zigzag music ha organizzato il ciclo di incontri “Tre conversazioni sul jazz con Stefano Zenni”, nella residenza di campagna La Capalbiola, per conoscere da vicino la storia del jazz. La new entry di quest’anno porta il nome dei “subba and the roots”, un gruppo musicale di giovanissimi amici che propone una musica versatile e creativa con l’unico obiettivo di trasmettere energia e far ballare chiunque. I Subba and the roots si esibiranno il prossimo 24 agosto a Capalbio Scalo.

The scoop jazz band nasce nel 2010 su iniziativa di Dino Pesole, chitarrista ed editorialista del Sole 24 Ore, del tastierista ed editorialista del QN Antonio Troise, del sassofonista Romano Petruzzi, consulente del lavoro, e di Stefano Sofi, giornalista del Messaggero, che tra il racconto di un fattaccio di cronaca nero e l’altro ha sempre trovato il tempo di suonare le sue percussioni. Al gruppo originario si uniscono le voci di Donatella Cambuli e Massimo Leoni, giornalista di SkyTg24. La sezione ritmica si potenzia poi con l’ingresso di Antonello Mango al basso e Guido Cascone alla batteria. Ed infine entrano nella band il sassofonista Sebastiano Forti e il trombettista Stefano Abitante.

Numerosi e celebri i palchi su cui la The Scoop Jazz Band si è esibita in questi anni. A partire dallo storico locale del Teatro Arciliuto a Roma, per poi suonare a Villa Piccolomini, al Lian Club, e all’Apartment Bar; e ancora al Rest Art Rome, presso le sedi di rappresentanza della Commissione Europea e del Parlamento europeo, e in occasione di importanti eventi istituzionali, convegni italiani e internazionali, tutte occasioni in cui gli artisti sono stati seguiti dal pubblico con crescente interesse e partecipazione.

È lo Spazio Europa con sede in via IV Novembre a Roma ad aver ospitato in più occasioni i concerti della Band: in particolare per gli eventi organizzati dalla Rappresentanza per la festa del Natale 2013 e 2014, mentre per la ricorrenza della Festa dell’Europa la band si è esibita in piazza Testaccio e in piazza del Popolo.

Solita offrire performance in occasione di iniziative culturali, la The Scoop Jazz Band è salita sui palchi di tutta Italia e non solo: a Roma e nel Lazio, in Emilia Romagna e anche a Napoli – nell’ottobre del 2014 – ad accompagnare l’Assemblea annuale delle Piccole e Medie imprese, organizzata dalla Commissione Ue. E ancora ha dato concerti presso l’Istituto italiano di Cultura e il Palazzo di Venezia ad Istanbul. A seguire la Band si è impegnata nelle serate al Cotton Club, al Circolo Montecitorio e al Foyer del Teatro San Carlo di Napoli; ha partecipato alla giornata organizzata dal Movimento europeo e dalla stessa Rappresentanza a Roma, e si è esibita nell’Aula Magna della Sapienza il 24 marzo 2017 in occasione dei sessanta anni dalla firma dei Trattati di Roma. Inoltre ha presenziato in un concerto organizzato dalla Camera dei Deputati il 19 giugno 2017 nella cornice del restaurato Chiostro di Vicolo Valdina, e alla serata organizzata il 21 giugno 2017 al Complesso museale Montemartini, in occasione della Festa europea della Musica. Infine le serate a Villa Ada e al Festival Jazz di Villa Celimontana.

Nel 2018 si segnalano i concerti all’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati, al Gran Hotel Gianicolo e al Festival dell’Economia di Trento, le serate al Circolo Antico Tiro al Volo, al Circolo Golf Olgiata e a Todi.

Per info sulla band – www.scoopjazzband.eu