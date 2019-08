Anteprima “Il teatro del baratto”: reading e musica in compagnia degli antichi greci e latini

MANCIANO – Martedì 20 agosto reading di Elena Guerrini con dialogo e presentazione del libro di Cristina Dell’Acqua “Una spa per l’anima” per l’anteprima del festival “Il teatro del baratto”.

L’appuntamento è per le 21.15 davanti all’uscio di casa Cavoli, nel centro storico di Manciano. Portatevi la sedia da casa e olio, vino, formaggi e marmellate come dono agli artisti. L’ingresso, infatti, non è a pagamento: il pubblico è invitato a portare prodotti in omaggio.

La scrittrice e professoressa milanese Cristina dell’Acqua, invitata da Elena Guerrini, direttrice artistica del festival “Il teatro del baratto” che si svolge a settembre in cortili di case e piazzette del comune di Manciano, arriva in compagnia di scrittori greci e latini “diventati nostri personal trainer di benessere interiore – racconta Guerrini. Ogni pagina del libro è una lettura che ci aiuta a vivere meglio, rinnovandoci e prendendosi cura di un aspetto del nostro carattere. La scrittrice, docente di greco e latino che adora la Maremma, è l’insegnante che tutti vorrebbero avere”.

“I libri di Seneca, Eschilo, Sofocle, Euripide, Ovidio, Galeno, Quintiliano, Cicerone e Menandro – commenta Dell’Acqua – ci parlano in qualunque fase della vita, a condizione che li si stia ad ascoltare e, dentro di noi, li si trasformi da testi inaccessibili in libri dotati di virtù terapeutiche. Con Eschilo apprendiamo il coraggio di avere paura, con Sofocle la formula della giovinezza, mentre Euripide ci aiuta ad allenare la nostra volontà, e Seneca ci insegna come diventare i migliori amici di noi stessi: pillole di resilienza che entrano nella nostra vita di ogni giorno. Non siamo noi a leggere i classici, ma loro a leggere noi”.

Elena Guerrini, accompagnata alla chitarra da Andrea Arrigi, leggerà alcuni brani del libro e dei classici di riferimento in un simposio, nell’intimità della piazzetta in vicolo costa della società davanti casa di Aldo e Mietta Cavoli.

Sarà l’occasione per presentare al pubblico il tema del festival 2019: “L’arte dell’incontro”

Info e prenotazioni Whatsapp al 339 8512693, mail spettacolielenaguerrini@gmail.com