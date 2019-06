Annullo filatelico speciale per l’anniversario della crociera aerea del Mediterraneo orientale

ORBETELLO – Uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane a Orbetello, in occasione del 90° anniversario della crociera aerea Mediterraneo orientale Taranto-Odessa-Orbetello, partita da Taranto il 5 giugno e conclusa ad Orbetello il 19 giugno.

L’annullo filatelico temporaneo potrà essere richiesto mercoledì 19 giugno in piazza della Repubblica ad Orbetello alla sala del consiglio comunale, dalle 9 alle 14.

Si potrà, inoltre, usufruire del servizio di bollatura filatelica, di vendita francobolli e di prodotti filatelici selezionati per l’occasione.

L’annullo filatelico sarà disponibile per i successivi sessanta giorni all’ufficio postale di Grosseto in piazza Rosselli e a disposizione del pubblico per i consueti usi filatelici.

Alla scadenza del periodo, il bollo e i timbri figurati speciali, realizzati in occasione dell’evento, saranno conservati negli archivi del Ministero dello Sviluppo economico – Museo storico postale delle comunicazioni – a Roma.