GROSSETO – Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con “Anfitrione”, una delle commedie più celebri di Plauto, portata in scena da Emilio Solfrizzi, protagonista e regista dello spettacolo.

Sabato 7 febbraio e domenica 8 febbraio 2026, al Teatro degli Industri alle ore 21.00, Solfrizzi guida il pubblico in una girandola di equivoci e travestimenti che affondano le radici nel teatro classico ma parlano con sorprendente attualità al presente. Accanto a lui Giovanni Moschella, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’Amato. I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino degli Industri il giorno dello spettacolo.

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18.15, nel Ridotto del Teatro degli Industri, è in programma l’incontro con la compagnia: un’occasione di dialogo e confronto per approfondire i temi dello spettacolo e conoscere da vicino il lavoro degli artisti. A moderare la serata è Federico Guerri e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La commedia racconta le peripezie di Anfitrione e del suo servo Sosia al ritorno da una campagna militare, ma l’equilibrio della vicenda viene stravolto dall’intervento di Giove che, affascinato da Alcmena, decide di assumere le sembianze di Anfitrione per sedurla. Da questo inganno prende vita una catena di situazioni esilaranti, fondate sull’ambiguità delle identità e sul continuo scambio tra apparenza e realtà.

Con ironia modernissima, Anfitrione esplora temi universali come la percezione di sé e dell’altro, offrendo spunti di riflessione che risuonano anche nella contemporaneità, in un mondo – come quello dei social – in cui i confini tra vero e falso sono sempre più labili. Una commedia capace di divertire e far riflettere, tra ritmo serrato, colpi di scena e una comicità che attraversa i secoli.