Andrea Damante arriva a Follonica: il dj di “Think About” al Disco Village-Baluba

FOLLONICA – Al Disco Village-Baluba mercoledì 14 agosto è in programma un evento speciale per festeggiare l’arrivo di Ferragosto. La consolle della discoteca sarà affidata a Andrea Damante: il dj è attualmente ai vertici delle classifiche italiane con Think About, brano che vede la collaborazione anche di Yung Miami, rapper statunitense del duo City Girls. Il singolo è accompagnato da un video girato a Ibiza a cui ha partecipato Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino.

Il Dama, dopo essere stato protagonista di Uomini & Donne e del Grande Fratello, ha coltivato la sua vera passione, la musica, diventando uno dei dj più apprezzati delle discoteche italiane: ha prodotto brani come Follow my pamp con Adam Clay, che ha superato 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, e con cui ha ottenuto il Golden Award. Nel 2018 è uscito Rub It con l’artista multiplatino Rich the Kid. Una serie di successi che ha portato Damante in giro per il mondo con la sua musica.

Al Baluba altro evento speciale: Empire, una serata all’insegna della musica del momento, reggaeton, hip hop e trap con i dj Antoine Joy, dj Kenny e Whitebread. Al microfono ci saranno il vocalist Eyo-b, e le performance sono affidate a Bglade e Jhon Jr Dancer.

Apertura dalle 23.30, ingresso 17 euro con drink, gratuito fino alle 00.30 con tessera Disco Village. Disco Village è in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.