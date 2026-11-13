GROSSETO – Proseguono a Grosseto le proiezioni del Clorofilla Film Festival, la rassegna di cinema ambientale e sociale promossa da Legambiente che quest’anno ha tagliato il traguardo della sua 25a edizione.

Domani, sabato 14 novembre alle 17 alla Mediateca Digitale della Maremma (Chiasso delle Monache 9/11), è in programma la proiezione di “Anche quando piove” di Gabriele Piazzesi, documentario in concorso per la sezione generale.

Il film segue per un’intera stagione sportiva l’avventura del Collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato nata nel 2018 all’interno della Valdisieve Rugby – Polisportiva Sieci, vicino Firenze. Una formazione composta da giocatori con e senza disabilità che scendono insieme sul campo – tra fango, placcaggi e mete condivise – trasformando lo sport in uno spazio autentico di relazione, appartenenza e crescita collettiva.

Nel rugby integrato le regole si adattano alle persone senza mai snaturare lo spirito del gioco: dove qualcuno è più fragile, chi ha più forza rallenta per camminare al passo dell’altro. Con uno sguardo ravvicinato e partecipe, il documentario di Piazzesi restituisce la quotidianità degli allenamenti serali – svolti regolarmente “anche quando piove”, come recita il motto della squadra – le trasferte, le fatiche e la gioia del terzo tempo, raccontando un modello sportivo inclusivo che abbatte le barriere culturali prima ancora che fisiche.

Un appuntamento in linea con l’anima del Clorofilla Film Festival, da sempre attento alle storie di comunità, inclusione e riscatto sociale che nascono dai territori.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, Mdm Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.

Ingresso con tessera Kansassiti.