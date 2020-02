Anche ad Arcidosso arriva “Fiabe jazz”: teatro e musica per i bambini del paese

ARCIDOSSO – Il 26 febbraio, alle 10.30, andrà in scena al Teatro degli Unanimi di Arcidosso “Fiabe Jazz” lo spettacolo dedicato ai bambini della scuola primaria.

“Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi ” diceva Pablo Picasso. Essere artisti significa principalmente mantenere viva la capacità di emozionarsi e uno dei modi per rimanere artisti anche da grandi, è avere a che fare con l’arte, in ogni sua forma, fin da piccoli.

Per questo l’agenzia Convivia, nella persona di Manola Franceschelli, dopo il grande successo dello scorso mese al Cinema Teatro Amiatino di Castedelpiano con il progetto teatrale “Fiabe Jazz e colazione sana” ha manifestato la volontà di qualificare e dedicare sempre più attenzione ai più piccoli.

«Ritrovandomi in una platea composta in gran parte di bambini, ho sperimentato una dimensione completamente inedita di visione. Non credo che ci sia cosa più bella che vedere i bambini cantare allegri, ballare sulla sedia, entusiasmarsi per una storia e battere le mani a tempo con gli occhi sgranati e un sorrisone stampato sulla faccia, proprio come è successo lo scorso mese con “Fiabe Jazz”.

Così ho deciso di ripetere il format, questa volta insieme al Comune di Arcidosso , nella persona dell’assessore alla cultura e all’ istruzione Sabrina Melani e insieme alla Proloco, riproponendo così lo stesso progetto di “Colazione sana e Fiabe jazz” per la Scuola primaria di Arcidosso».

Il matinée è un format/spettacolo di teatro e musica dal titolo “Fiabe Jazz” ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporterà i bambini e adulti nel mondo della fantasia partendo ogni volta da una celebre fiaba, in questo caso Aladino e I vestiti nuovi dell’ Imperatore, in un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale.

Il racconto della fiaba sarà accompagnato da musiche originali suonate dal vivo e improvvisazioni che trascineranno grandi e piccini. Idea portante di Fiabe Jazz è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l’imprevisto.

Come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza così come in questo spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza mai perdere di vista il tema principale.

Prima dello spettacolo verrà offerta una colazione sana a tutti i bambini con cioccolato fondente senza zucchero offerto da Coop e con frutta di stagione dell’ Orto frutta Fatarella di Arcidosso, con la speranza di educarli a nutrirsi in maniera corretta e contestualmente abituarli a scelte consapevoli e sostenibili per l’ambiente.

«Un ringraziamento particolare va alle attività commerciali che ci hanno sostenuto economicamente per la realizzazione di questo spettacolo, senza di loro non avrei potuto mettere in piedi il progetto. Voglio ricordare in particolar modo Impresa Bramerini, Ercolani auto, Albergo Ristorante Aiuole, Fatarella Ortofrutta, Bindi Luciano, Conad e Coop».