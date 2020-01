Anche a Massa Marittima scuola aperta per la Notte del liceo classico

MASSA MARITTIMA – Fervono i preparativi al Classico di Massa Marittima per la Notte nazionale dei Licei che si svolgerà venerdì 17 gennaio nell’Aula Magna di via della Manganella a partire dalle ore 18: gli studenti stanno definendo gli ultimi dettagli di un ricco programma che spazierà dalla recitazione di brani a memoria, a letture sceniche di opere del mondo antico, alla presentazione di lavori di approfondimento sulle eroine del passato e del presente che hanno preparato per l’occasione.

Il tutto sarà accompagnato da musiche e immagini suggestive scelte appositamente per l’occasione. Le professoresse Lazzoni e Gentili ci tengono a sottolineare «che la manifestazione è aperta non solo alle famiglie degli studenti già iscritti, ma anche ai diplomati che da 70 anni a questa parte hanno frequentato il Liceo di Massa, a tutti i cultori del mondo antico, e soprattutto agli studenti delle scuole medie che proprio nel mese di gennaio sono chiamati a scegliere la scuola superiore più adatta a loro».

«Una scelta non facile, che troppo spesso viene fatta a cuor leggero e con poca consapevolezza: la Notte dei Licei, ideata sei anni fa dal professor Rocco Schembra, vuole essere oltre che un momento fondamentale di condivisione dei tanti lavori che vengono prodotti all’interno della scuola, anche un’occasione importante per l’orientamento alla scelta della scuola superiore. La serata terminerà con un buffet offerto da studenti e insegnanti del liceo classico di Massa Marittima».