Anche a Grosseto arriva la “Giornata del trekking urbano” sulle acque dell’Ombrone

GROSSETO – Il 31 ottobre, in tutta Italia, si svolgeranno una serie di appuntamenti per celebrare la giornata del trekking urbano, all’insegna dei “Lenti sussurri di acqua e di storia”. Grosseto aderisce a questa iniziativa con il programma “Sulle acque verdi dell’Ombrone”.

Il programma prevede l’incontro dei partecipati in Località Pian di Barca, nel comune di Grosseto. Da lì verrà effettuato il trasferimento dal ponte all’imbarco delle canoe, per poi proseguire con l’avvincente escursione sulle acque del fiume.

Nell’antichità, l’Aurelia Vetus (la vecchia Aurelia) attraversava le acque verdi dell’Ombrone sul Ponte del Diavolo. Oggi le antiche strutture romane non esistono più, ma al loro posto è sorto un modernissimo ponte che unisce le sponde del fiume per consentirne l’attraversamento agli appassionati di natura e sport che vogliono scoprire le bellezze naturali della nostra terra. Dal lento procedere delle canoe si potrà godere degli splendidi e selvaggi scenari naturalistici caratteristici del parco della Maremma. Alberi maestosi ricoprono le sponde e incorniciano il corso d’acqua, mentre cormorani, nitticore e altri uccelli svolazzano curiosi da un ramo all’altro rallegrando il percorso con il loro cinguettio. Il fragore quotidiano diventa qui un vago ricordo, circondati solo dal respiro della natura che muta i colori ad ogni pagaiata.

La disciplina del trekking urbano, considerata uno “sport dolce” adatto a tutte le età, è una tipologia di turismo nata a Siena nel 2002. Si tratta di un nuovo modo di fare turismo a basso impatto ambientale, capace di decentrare, rallentare e dilatare la stagione turistica. Un turismo sostenibile più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso itinerari studiati da esperti, ha la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio unica, coniugando l’opportunità di immergersi nell’arte e nella natura con l’attività fisica. Oltre ad essere un’attività che va a beneficio della salute e del relax, il trekking urbano fa bene alle città perché permette di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungare i soggiorni.

È un’attività legata agli ambienti delle città e per questo può essere praticato, seguendo gli itinerari proposti, con qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi momento della giornata.

Il Trekking urbano rappresenta anche una scelta salutare: camminare a passo sostenuto per almeno 20 minuti consente, infatti, di bruciare circa 150 kilocalorie; di allontanare i rischi, legati a ipertensione, osteoporosi e di curare le conseguenze della vita sedentaria come stress, ansietà, depressione. Gli itinerari proposti hanno una durata media che varia da una a quattro ore, consentendo a chi li percorre di bruciare da un minimo di 450 kilocalorie (percorso di un’ora) a un massimo di 1.800 kilocalorie (percorso di quattro ore) per volta.

“Accogliamo con consueto entusiasmo l’invito del Comune di Siena per la partecipazione alla XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, assessore al Turismo Luca Agresti – Questa tipologia di attività rappresenta esattamente l’esempio di turismo che da sempre la nostra Amministrazione propone: un turismo “lento”, rispettoso della natura che riesce ad andare incontro alle necessità di tutti, dagli sportivi alle famiglie”

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

30 partecipanti ad escursione esclusi i bambini

Orario di partenza: ore 10.30; ore 14

Per tutte le info:

SILVA SOC. COOP, e-mail: info@silvacoop.com – tel: 3755828328