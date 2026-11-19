GROSSETO – Undici artiste si confrontano con il tema del corpo, dei tabù e del coraggio di mostrarsi nella mostra collettiva “Anasyrma – Sollevare le vesti, abbattere la paura”, in programma dal 20 al 22 novembre alla Galleria Eventi, in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 20 novembre alle 17.30, con la possibilità di incontrare le artiste e conoscere le opere. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 17.30 alle 19.30.

Curata da Chiara Toniolo e Anna Capanni, l’esposizione prende ispirazione dall’anasyrma, un antico gesto rituale che consisteva nel sollevare le vesti e mostrare ciò che normalmente veniva nascosto, assumendo significati di provocazione, liberazione e sfida.

Undici artiste, attraverso tecniche e linguaggi differenti, propongono una riflessione su ciò che alle donne è stato spesso chiesto di nascondere: dal corpo alla sessualità, dalla rabbia alla fragilità, fino alla vecchiaia e alla malattia. Al centro, il diritto di scegliere cosa mostrare e di sottrarsi allo sguardo giudicante.

In esposizione le opere di Anna Capanni, Laura Fabbri, Irene Gaspari, Manola Gazzarri, Azzurra Guerrini, Chiara Lunardi, Vanessa Mancini, Marica Moretti, Stefania Russo, Francesca Sersanti e Chiara Toniolo.

L’iniziativa è inserita nel programma OFF della nona edizione del festival L’Eredità delle Donne, curato da Serena Dandini e dedicato quest’anno al tema “Paura non avremo”, con una riflessione sul coraggio femminile e sulla possibilità di prendere parola e superare i condizionamenti culturali.