“Amori immortali ed altri mali”: Luca Basville a Qb. E il pomeriggio laboratori per bambini

GROSSETO – Doppio appuntamento a QB Viaggi di carta per domenica 22 dicembre. La libreria-caffetteria di piazza Pacciardi a Grosseto alle 16.30 chiama a raccolta tutti i bambini che vogliano mettere alla prova la loro creatività nel laboratorio “Dalla carta alla creta”. Come sempre si parte da un libro e a seguire i bambini saranno guidati nella creazione di una piccola scultura ispirata alla storia. Per informazioni contattare Michele al numero 3337960980. Costo: 10 euro (compresa la cottura).

Alle 19, Luca Basville presenterà il suo nuovo progetto di musica, poesia e video proiezioni.

Otto canzoni d’autore in italiano, realizzate dal vivo col supporto di sequenze digitali originali, alternate a poesie di Charles Baudelaire fra un pezzo e l’altro, tutto al buio con l’ausilio di una videoproiezione animata dal musicista.

“Amori immortali ed altri mali”, questo il titolo, vuole mettere in luce i lati oscuri dell’amore e della passione, mettendone in evidenza, come fece già a suo tempo Baudelaire, coraggio, bellezza, forza e stupore.

Il viaggio, il mare, l’importanza del poeta e della poesia come forma d’arte insostituibile per il racconto umano, l’alienazione tecnologica in un territorio fatto di natura, sono le suggestioni tematiche che accompagnano lo spettatore per un’ora di suoni, immagini, parole e canto.

Dal punto di vista della narrazione visuale, fondamentale e “corrispondente” è quindi il rapporto conflittuale e simbiotico fra tecnologia e natura, tema molto caro a Baudelaire già a metà ‘800.