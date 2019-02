‘Amore in Poesia': proclamati i vincitori del concorso letterario. La premiazione in sala Pegaso

GROSSETO – Sabato 2 marzo 2019 alle ore 10.30 in Sala Pegaso – Palazzo della Provincia – a Grosseto avrà luogo la premiazione della IV Edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘Amore in Poesia’.

Il concorso, ogni anno sotto il grande cappello ‘amore in poesia’, propone un tema specifico: quello dell’edizione 2018 è stato tratto dalla famosa e bellissima canzone di Mogol e Battisti ‘Insieme’ e recita ‘Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei’. Il Centro Antiviolenza Olympia, che promuove il concorso proprio per contrastare il dilagare costante della violenza sulle donne, vuole, attraverso questo strumento invitare uomini e donne a parlare delle loro esperienze d’amore in modo positivo e costruttivo.

Questa quarta edizione ha visto l’incremento delle opere presentate e soprattutto le opere inviate provengono da tutta Italia considerando che i lavori devono essere assolutamente inediti. Sabato, durante la cerimonia a cui saranno presenti i giurati e le autorità della Provincia e del Comune di Grosseto verranno consegnati i premi che sono il frutto della generosità di aziende che rappresentano l’eccellenza del territorio

Nel corso della mattinata Michela Buttignon leggerà i lavori premiati.