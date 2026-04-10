GROSSETO – domenica 12 aprile al teatro comunale degli Industri, in doppia replica alle ore 16:45 e alle 20:45, ci sarà lo spettacolo “Gli scherzi dell’amore e del caso” per il quarto appuntamento della rassegna “Non ci resta che ridere”, organizzata dal Comune di Grosseto con Fita – Grosseto (Federazione del Teatro e delle Arti) sotto la direzione artistica di Fabio Cicaloni e con il sostegno di Banca Tema, per la 95esima produzione del Laboratorio teatrale ridi pagliaccio.

L’opera è guidata da Giacomo Moscato e liberamente ispirata dal genio comico di Anton Čechov. I biglietti al costo di 12 euro sono disponibili presso l’edicola La pace e in alternativa è possibile acquistarli direttamente al teatro a partire da un’ora prima di ogni replica.

Lo spettacolo

L’amore è il sentimento che più di ogni altro, dal mondo antico fino a quello contemporaneo, è stato narrato, descritto, analizzato e sviscerato dalla letteratura e dal teatro; malgrado ciò, allo stesso tempo, rimane il sentimento più imprevedibile e misterioso dell’universo umano, capace di spiazzare per le sue dinamiche e sbalordire per i suoi repentini cambi di rotta. “Gli scherzi dell’amore e del caso” è una commedia che, prendendo spunto da “L’orso” di Anton Čechov, racconta, in modo divertito e irriverente, le vicende di quattro personaggi che, in modo del tutto casuale, si ritrovano a confrontare le loro diversissime visioni del mondo circa l’amore, il rapporto di coppia e il matrimonio. Ciò che ne deriva è uno scoppiettante e comico battibecco in cui quattro verità date per insindacabili finiscono per infrangersi contro la volubile imprevedibilità dell’animo umano.

La regia dello spettacolo prende avvio da una scrittura scenica che alterna dialoghi serrati dal ritmo martellante, in cui i personaggi fanno confliggere le loro diverse visioni sull’amore, a brevi monologhi di storytelling, in cui ognuno esplicita le proprie granitiche convinzioni sulla sfera sentimentale. Oltre che dalle battute, l’effetto comico (e tragicomico) deriva da una caratterizzazione dei personaggi tale da renderli marcati, spesso “straripanti”, ma sempre credibili e amaramente quotidiani.