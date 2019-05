Amico museo: incontri e trekking. Ecco come cambierà il Centro di documentazione Francovich

SCARLINO – In occasione di ‘Amico museo’, in programma nei musei della Toscana dal 10 maggio al 2 giugno, il Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich propone due appuntamenti in questo week end.

Sabato 11 maggio alle 17, alla sala consiliare si parlerà proprio del “Futuro del centro di documentazione Francovich – un nuovo viaggio nei paesaggi antichi e medievali”. In questa occasione sarà presentato al pubblico il progetto per l’adeguamento del museo, un intervento che mira a raddoppiare lo spazio espositivo condividendo gli spazi museali con l’ingresso monumentale del palazzo comunale. Questo ha un duplice obiettivo: restituire la giusta dignità allo spazio museale e rafforzare la centralità e il significato civico del palazzo.

Il nuovo percorso espositivo introdurrà interfacce e linguaggi contemporanei: video, animazioni, immagini ricostruttive, archivi digitali interattivi per traghettare fino alla contemporaneità i significati e le tracce del passato che altrimenti resterebbero muti.

Ne parliamo con i progettisti, gli architetti Giuseppe Bartolini e Simonetta Fiamminghi, e con Giovanna Bianchi e Lorenzo Marasco dell’Università di Siena, che stanno conducendo importanti studi archeologici sul territorio.

Domenica 12 invece, tempo permettendo, è previsto una camminata al convento Monte di Muro.

La partenza è prevista dal campo di tiro con l’arco di Fosso al Leccione alle 9, con successiva visita al Centro riproduzione selvaggina. Dalle ore 9,30 percorso di trekking per l’antico sentiero di Monte di Muro con guida ambientale e storica, e la compagnia degli asini delle Bandite con arrivo a Monte di Muro, dove è prevista la visita al sito e il successivo spostamento presso l’area pic nic di Fonte Bona per una degustazione di prodotti tipici.

Il trekking è realizzato in collaborazione con le Bandite di Scarlino, le associazioni Socci Golosi ed Asiniamo e la coop. NuovaMaremma.

Per partecipare è necessario prenotare (0566/38552) ed una quota di partecipazione di € 10,00. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata.