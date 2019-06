Amiata Piano Festival tra romanticismo e simbolismo con un inedito sestetto d’archi

CINIGIANO – Echi di romanticismo e simbolismo al 15esimo Amiata Piano Festival. Sabato 29 giugno al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano) si potranno ascoltare due capolavori musicali di fine Ottocento: i sestetti per archi Souvenir de Florence di Piotr Ilych Tchaikovsky e Verklärte Nacht (“Notte trasfigurata”) di Arnold Schoenberg.

Il primo è un brano tra i più significativi del compositore russo, ispirato ai ricordi dei giorni felici trascorsi a Firenze e influenzato dalla cantabilità delle opere italiane da lui amate. Il secondo si ispira invece a una suggestiva lirica del poeta simbolista tedesco Richard Dehmel ed è considerata la prima importante composizione strumentale del maestro austriaco destinato a rivoluzionare il linguaggio musicale nel Novecento.

Sul palco un inedito sestetto, nel quale tre celebri solisti – la violinista Sonig Tchakerian, il violista Alfredo Zamarra e la violoncellista Silvia Chiesa – affiancheranno al leggio tre giovani ma già acclamati talenti: il violinista Damiano Barreto, il violista Alessandro Acqui e la violoncellista Ludovica Rana.

«Credo fortemente nella necessità di sostenere i giovani di talento», spiega la violoncellista Silvia Chiesa, ideatrice del progetto Amiata Music Master in cui si inserisce questo concerto. «Offrire loro l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico prestigioso e con colleghi affermati è importante per aiutarli a costruire la loro carriera ed è un’esperienza che arricchisce anche chi, come me e gli splendidi colleghi che hanno accettato il mio invito, è disposto a mettersi in gioco e a confrontarsi con le nuove generazioni».

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione “Musica con le Ali”, la Fondazione Stauffer di Cremona e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. L’anteprima del concerto, qualche giorno fa a Vicenza per il festival “Settimane Musicali al Teatro Olimpico”, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

Il concerto inizierà alle 19. Come di consueto, durante l’intervallo verrà offerta al pubblico una degustazione dei vini della Cantina ColleMassari.

La rassegna, fondata e diretta da Maurizio Baglini e sostenuta dalla Fondazione Bertarelli, proseguirà domenica 30 giugno con musiche di Boccherini, Mozart e Beethoven. Sul palco: il Quartetto d’archi del Teatro alla Scala, il pianista Simone Soldati e il musicologo Sandro Cappelletto.

Biglietti: www.boxofficetoscana.it – Info: www.amiatapianofestival.com – Tel. + 39 339 4420336

Le date successive: 25/26/27/28 luglio (serie Euterpe); 29/30/31 agosto, 1 settembre (serie Dionisus); 6/7 dicembre (Concerti di Natale).

Sede: Forum Bertarelli, Poggi del Sasso, Cinigiano, Grosseto, Toscana, Italia.

