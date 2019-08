Amiata Piano Festival ospita il pianista irlandese Finghin Collins al suo debutto in Toscana

POGGI DEL SASSO – Forse non tutti sanno che a inventare i “Notturni” per pianoforte – genere musicale romantico per eccellenza, reso immortale da Fryderyk Chopin – è stato un irlandese: il compositore John Field. Field (Dublino 1782 – Mosca 1837) è stato uno dei primi virtuosi puri della tastiera e il suo stile di scrittura anticipò e ispirò il collega polacco. Per mettere a confronto i due autori, e soprattutto per ascoltare la loro magnifica musica, l’appuntamento è all’Amiata Piano Festival: venerdì 30 agosto alle 19 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano). Sul palco il celebre pianista irlandese Finghin Collins al suo debutto in Toscana.

Nato a Dublino nel 1977 e lanciato sulla scena mondiale dalla vittoria al prestigioso Premio “Clara Haskil” nel 1999, Collins suonerà su un grancoda Fazioli: i due Notturni op. 48 di Chopin e i Notturni n. 5 e 10 di Field. In programma anche altre due pietre miliari del repertorio pianistico: la Sonata op. 1 di Berg e i Quattro Pezzi op. 119 di Brahms. La serata si aprirà con Mozart: la Sonata K 331 (con il celeberrimo rondò “Alla Turca”) e la Sonata per due pianoforti K 448, insieme con Maurizio Baglini.

L’appuntamento fa parte della serie “Dionisus” della rassegna fondata e diretta da Maurizio Baglini e sostenuta dalla Fondazione Bertarelli. In cartellone anche: l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Carlo Angius (giovedì 29 agosto), il Quartetto Henschel (sabato 31 agosto), il flautista Andrea Griminelli (domenica 1 settembre).

Durante l’intervallo di ciascun concerto al pubblico verrà offerta una degustazione dei vini della Cantina ColleMassari.

Biglietti: www.boxofficetoscana.it – Info: www.amiatapianofestival.com – Tel. + 39 339 4420336

Le date successive: 6/7 dicembre 2019 (Concerti di Natale).