GROSSETO – Venerdì 26 giugno alle ore 21:30 l’Osservatorio aprirà al pubblico per parlare di archeologia spaziale.

La relatrice sarà la dottoressa Francesca Santi “Archeologa” accompagnata dal professor Vincenzo Millucci “Fisico docente in pensione di Meccanica Celeste” presso l’Università di Siena.

Francesca Santi ha una laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (curriculum archeologico) presso l’Università degli Studi di Siena. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano sull’archeoastronomia e sull’archeologia dello spazio, settori in cui si diverte ad applicare le metodologie della ricerca archeologica alle attività da astrofila. Ricopre il ruolo di content creator e social media manager, curando la comunicazione digitale e le pagine ufficiali dell’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle.

Millucci è una colonna portante dell’Osservatorio Astronomico di Roselle e ne è un sostenitore sin dalla sua costruzione, avvenuta nel 1986. socio onorario di Amsa, a lui è stato dedicato un asteroide chiamato in suo onore 54967 Millucci; il suo campo di ricerca è la magnetofluidodinamica. Ha fondato l’Osservatorio di Torre Luciana dell’Università di Siena; da sempre apprezzato in tutta Italia per le sue capacità divulgative adatte ad adulti e bambini.

L’esplorazione spaziale ha prodotto, nel giro di pochi decenni, un nuovo patrimonio materiale al di fuori della Terra: siti di allunaggio, satelliti dismessi, sonde, rover e detriti orbitali costituiscono oggi le tracce archeologiche della presenza umana nello spazio. L’archeologia dello spazio nasce proprio dall’esigenza di studiare questi contesti attraverso gli strumenti teorici e metodologici dell’archeologia contemporanea, interrogandosi sul rapporto tra esseri umani, tecnologia e ambienti extraterrestri.

Partendo dal presupposto che lo spazio sia ormai un ambiente antropizzato, l’incontro proporrà una riflessione sul ruolo dell’archeologia nello studio delle tracce lasciate dall’umanità oltre il pianeta Terra e sulle nuove forme di memoria culturale generate dall’era spaziale.

Seguiranno, meteo permettendo, le illustrazioni della volta celeste ad occhio nudo e le osservazioni tramite i telescopi in giardino e dalla cupola.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/.