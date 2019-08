All’Orbetello Book Prize rassegna stampa all’aperto e presentazioni di libri in giardino

ORBETELLO – Martedì 27 agosto, ai Giardini Chiusi di Orbetello (ingresso piazza Cortesini), la seconda serata di Orbetello Book Prize. In programma un doppio incontro. Alle 19 l’attrice Clizia Fornasier presenta il suo romanzo d’esordio “È il suono delle onde resta” in compagnia della giornalista Radio Rai Daniela Mecenate che la intervisterà. A seguire, alle 21:30, un tuffo nel mondo dello sport insieme al giornalista, sceneggiatore, autore tv e volto RAI Giancarlo Governi, che presenterà “Il volo dell’Airone. Il romanzo della vita di Fausto Coppi” intervistato da Claudia Aldi, giornalista e inviata di “Chi l’ha visto?” (Rai Tre). Le letture dei libri durante le presentazioni sono a cura dei ragazzi de “I mattAttori”, diretti da Irene Lizzulli.

Tutte le mattine, alle ore 10:30, la giornalista Sabina Castelfranco, corrispondente per l’Italia della rete televisiva statunitense CBS News, sarà protagonista presso i Giardini Chiusi di una rassegna stampa in pubblico, leggendo e commentando le notizie delle principali testate giornalistiche internazionali per capire cosa pensano di noi e come leggono l’attuale crisi politica. Si tratta di una piccola anteprima di quello che succederà l’anno prossimo quando prenderà vita l’attività del Parco della lettura. Aiuole e spazi verdi saranno il teatro di tante situazioni diverse nel corso dell’intera giornata. Tutte dedicate alla lettura e al piacere di leggere.

Grazie alla partnership con Ivo Tv, le serate dell’Orbetello Book Prize saranno trasmesse in diretta streaming ogni sera sulla piattaforma web di Ivo Tv al link https://www.ivoplay.it/live/orbetello-book-prize-2019/ e sul profilo Facebook di OBP – Orbetello Book Prize.

Martedì 27 agosto ore 19

Clizia Fornasier, È il suono delle onde che resta

La trama – È la notte di Natale su un’isola remota, circondata dal mare scuro. Caterina è una vecchia signora stravagante, un’artista, che ha scelto per sé un destino di solitudine. Non vuole prendersi cura di niente e di nessuno, nemmeno di un gatto, e per questo vive reclusa nella sua casa arroccata su uno scoglio, lo spazio in cui dà vita alle sue opere d’arte.

Mentre il resto del mondo festeggia davanti a una tavola imbandita, Caterina sta per andare a dormire, sola come sempre. I suoi occhi stanno per chiudersi, quando sente un rumore di vetri che si infrangono. In salotto giace una bambina, bagnata e svenuta. L’emozione di quell’improvviso contatto umano è troppo forte, e l’unica cosa che Caterina riesce a fare è stenderle addosso una coperta, sperando che la notte le sia clemente. La mattina dopo la bambina si è svegliata, ma non ricorda nulla della sua vita precedente. Sta disperatamente cercando il papà, ma di lui rammenta solo la voce e una musica lontana. Adele, come Caterina chiama la piccola, travolge l’anziana e reticente artista con tutta la vita e i colori che porta con sé. Inizia così per entrambe un’avventura che le porta fino agli angoli più remoti della terra e che cambierà irrimediabilmente le loro esistenze e i loro cuori.

L’autore – Clizia Fornasier è nata in provincia di Treviso nel 1986. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere a Venezia, si trasferisce a Roma, dove diventa attrice. Debutta al cinema nel 2007 con il film Notte prima degli esami – Oggi, per la regia di Fausto Brizzi. Nello stesso anno gira i film Ultimi della classe di Luca Biglione e Grande, grosso e… Verdone di Carlo Verdone, entrambi nelle sale nel 2008. Dopo aver terminato le riprese della serie televisiva di Rai Uno, Tutti pazzi per amore di Riccardo Milani (2009), gira la fiction Piper di Francesco Vicario, in onda su Canale 5, per la quale ha inciso anche un CD, Sole & I Demoni – Back to Piper, che contiene le canzoni cantate all’interno della serie. Di recente la abbiamo vista sulla Rai in L’ispettore Coliandro.

Martedì 27 agosto 21:30

Giancarlo Governi, “Il volo dell’Airone. Il romanzo della vita di Fausto Coppi”

La trama – Bellissimo in volo come l’Airone, e come l’Airone inadatto alla terra. Di qui il dramma di Fausto Coppi, la sua scissione, l’essere stato predisposto da una bizzarra natura a vivere una vita da ciclista e non da uomo, con le sue debolezze e le sue passioni. Così, quando fu travolto dalla passione come un uomo qualsiasi, quando incontrò la sfolgorante Giulia, i suoi tifosi e il mondo intero non gli perdonarono quel momento di debolezza: il Campionissimo non poteva vivere da comune mortale, non poteva essere innamorato, non poteva lasciare la moglie e la figlia per correre dietro a una donna sposata. E allora nessuna pietà: per lui e per Giulia il reato di adulterio, presente nel nostro codice penale di allora, fu applicato con rigore. Una macchia vergognosa li imbrattò per sempre. In un susseguirsi di pagine emozionanti, Giancarlo Governi racconta con maestria la semplice e onesta formazione famigliare e culturale del ciclista, l’adolescenziale ammirazione per Girardengo e i suoi esordi; i primi successi spezzati dalla guerra e il mitico record dell’ora (con soli venti giorni di allenamento); i tristi e dolorosi giorni del fronte e della prigionia di guerra, il rapporto di amicizia e di rivalità con Bartali, i grandi trionfi (cinque Giro d’Italia, due Tour de France, un Campionato del Mondo), la tragica morte del fratello minore Serse (identica a quella di Giulio, fratello di Bartali), lo scandalo della sua relazione extraconiugale e la sfortunata e misteriosa morte in giovane età. A cento anni dalla nascita di Fausto Coppi, ripercorriamo le pagine elettrizzanti della sua vita. Una lettura commovente della vita di un uomo che ha rappresentato il nostro Paese negli anni della ricostruzione, e che ancora oggi rimane il simbolo di un’Italia drammatica, onesta e vincente.

L’autore – Giancarlo Governi è nato a Roma nel 1939. Giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, bandiera della Rai e tra i fondatori di RaiDue, autore e conduttore di trasmissioni di grande successo (Supergulp!, Storia di un Italiano, Il pianeta Totò, Ritratti, I Grandi Protagonisti), ha pubblicato oltre venti libri, tra i quali Alberto Sordi. Un italiano come noi, Nannarella, Totò. Vita, opere e miracoli, Vittorio De Sica. Un maestro chiaro e sincero. Ha collaborato con numerose tra le principali testate italiane, come Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Mattino, l’Avanti!, l’Unità, Tempo Illustrato, Il Mondo.

