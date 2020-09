All’oasi Wwf la presentazione del libro “Alleanze, ostilità, inganni orchestrati dall’evoluzione”

CAPALBIO – Sabato 19 settembre alle ore 18 al Centro visite dell’Oasi Wwf Lago di Burano, sulla Strada Litoranea a Capalbio Scalo la presentazione del libro “Alleanze, ostilità, inganni orchestrati dall’evoluzione”.

Tutte le sfaccettature del rapporto tra piante e insetti, iniziato quasi 500 milioni di anni fa, raccontato da due giovani entomologi e fitopatologi, Nicola Anaclerio e Maria Elena Rodio.

Come fanno le piante carnivore ad attrarre le loro prede? È vero che alcune specie vegetali sono in grado di agire sul sistema nervoso delle formiche “schiavizzandole”? Cosa sono gli insetti “alieni”? Ma soprattutto: qual è il rapporto che lega piante e insetti? Uomini e insetti ?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui cerca di rispondere questo libro, con una lingua accessibile a tutti.

Nell’ultima parte, dopo aver descritto il mimetismo sia degli insetti che delle piante, viene analizzato il ruolo dell’uomo, capace di rompere e stravolgere equilibri antichissimi ma anche di mettere a frutto le conoscenze in botanica ed entomologia per trovare ispirazione in ambiti diversi come la medicina, la chimica e la robotica. Il tutto senza mai dimenticare Charles Darwin.

Le Oasi del Wwf sono la cornice ideale non solo per la presentazione del libro, ma anche per l’osservazione sul campo di quanto racconta: la biodiversità alla portata di tutti.

Al termine della presentazione gli ospiti saranno guidate dagli esperti verso la riva del lago per una prima osservazione.

E’ gradita la prenotazione telefonica al 3208223972 e obbligatorio l’uso della mascherina durante l’evento.

Foto di Marco Brandi.