Allo Stella arriva il film che ha entusiasmato il festival di Cannes

GROSSETO – Una commedia surreale che ha entusiasmato il festival di Cannes dove ha vinto il premio come miglior film europeo nella Quinzaine des Réalisateurs.

E’ “Troppa grazia” di Gianni Zanasi, il lungometraggio dal mood ambientalista, in programma al Cinema Stella da domani giovedì 22 novembre fino a domenica 25 novembre. Interpretato da Alba Rohrwacher e Elio Germano, il film racconta la storia di Lucia, una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia.

Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall’idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane “profuga”.

Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La “profuga” la fissa e le dice: “Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa…”.