“Alle origini di Grosseto”: passeggiata archeologica alla scoperta dei monumenti di Roselle

GROSSETO – Interessanti, divertenti, rilassanti e stimolanti: le visite di ConfGuide Confcommercio Grosseto si caratterizzano per i percorsi insoliti, il rapporto che si crea con le guide turistiche ed ambientali professioniste e la condivisione del piacere di scoprire angoli nascosti della provincia di Grosseto e non solo.

ConfGuide Confcommercio Grosseto presenta il calendario estivo, che offre visite turistiche e trekking e che si propone di valorizzare la storia, l’archeologia e la natura del territorio. In collaborazione con la Soprintendenza, sono stati creati percorsi legati alla mostra “Oltre il Duomo”, introducendo nelle visite aspetti artistici come il suono del violino ed i movimenti armonici di un maestro di spada, o avventurosi, come la “calata” nell’ipogeo della Cattedrale di Grosseto.

Molte le date sull’Amiata: Arcidosso, Santa Fiora, Castel del Piano, Vivo d’Orcia e le Riserve di Pescinello e Monte Labro saranno le fresche mete da conoscere, approfondire, apprezzare; inoltre Salaiola, primo Borgo Naturalistico d’Italia, svelerà le erbe spontanee edibili ed utilizzabili per la cosmesi. E poi Massa Marittima con le “degustazioni d’opere d’arte e di sapori antichi”, il Castello di Sassoforte ed il Parco Artistico di Daniel Spoerri: un’estate per tutti i gusti, per vivere appieno un territorio meraviglioso. Il calendario è pubblicato sulla pagina Facebook ConfGuide Grosseto, accessibile anche a chi non ha un profilo sul social.

Il primo appuntamento con ConfGuide Confcommercio è mercoledì 10 luglio alle 17.30 a Roselle con “Alle origini di Grosseto”, una passeggiata archeologica alla scoperta dei monumenti medievali in collaborazione con la mostra “Oltre il Duomo”. Guida Anna Bardelli.

Info e prenotazioni: 349 6116276 – confguide@confcommerciogrosseto.it