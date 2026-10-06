GROSSETO – Giovedì 8 ottobre, alle ore 17, nella Chiesa dei Bigi all’interno del Polo culturale Le Clarisse sarà presentato il libro di Matteo Fiorani “Il raccoglitore nella segale. Marco Lombardo Radice, storia di una fantasia”, pubblicato da Donzelli nel 2026. L’appuntamento apre un nuovo ciclo di incontri della rassegna “Aperitivi letterari nel museo”. La serata sarà introdotta da Fulvia Perillo, mentre Giuseppe Corlito dialogherà con l’autore.

Il biglietto d’ingresso è di 3 euro, ridotto 2 euro, e comprende una degustazione dei vini del Podere 414, il libero accesso alla Collezione Luzzetti e alle mostre in corso. Il biglietto consente inoltre di tornare a visitare il museo gratuitamente anche il giorno successivo.

L’incontro sarà dedicato alla figura di Marco Lombardo Radice e al rapporto tra impegno civile, educazione e cura degli adolescenti. Neuropsichiatra infantile, militante del Sessantotto e coautore con Lidia Ravera di “Porci con le ali”, Marco Lombardo Radice (1949-1989) dedicò il proprio lavoro anche agli adolescenti considerati casi “impossibili”. Il titolo del volume richiama una fantasia ispirata al “Giovane Holden” di Salinger: afferrare i ragazzi prima che cadano nel precipizio, un’immagine che per Lombardo Radice si tradusse in un impegno educativo e professionale.

Matteo Fiorani collabora con l’Aspi, Archivio storico della psicologia italiana dell’Università di Milano-Bicocca, e ha svolto attività di ricerca alle Università di Roma Tor Vergata e di Firenze.