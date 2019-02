Alle Clarisse torna il corso d’arte Corrispondenze. Si parlerà della “Madonna con bambino” di Francesco Curradi

GROSSETO – È dedicato alla “Madonna con bambino” di Francesco Curradi il nuovo appuntamento di Corrispondenze, il corso d’arte promosso e organizzato da Clarisse Arte, struttura di Fondazione Grosseto Cultura diretta da Mauro Papa, per far conoscere ai grossetani i capolavori donati alla città da Gianfranco Luzzetti, presto esposti in una nuova struttura museale permanente. L’appuntamento è giovedì 21 febbraio a partire dalle 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte, in via Vinzaglio 27 a Grosseto: la lezione sarà tenuta dall’esperta Lucia Ferri ed è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, ma nell’occasione sarà comunque possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.

«La Madonna con bambino – spiega Lucia Ferri – è una grande pala d’altare impreziosita da una cornice d’epoca. Il pittore fiorentino Francesco Curradi (1570-1661) è stato il più importante esponente della pittura devozionale fiorentina della prima metà del Seicento, caratterizzata da uno stile riconoscibile per l’immediata efficacia delle composizioni, il disegno accurato e la morbidezza del chiaroscuro. Tra i pittori barocchi è stato uno dei più misurati e il suo classicismo si manifesta perfettamente nella meravigliosa opera della Collezione Luzzetti: in una composizione monumentale, equilibrata e perfettamente simmetrica, la Vergine compare tra bagliori e coltri di nuvole, abbigliata con la veste rossa, con lo sguardo pacato e rivolto verso il basso, mentre il bambino in piedi, rivolto verso lo spettatore, dà a tutti noi la sua benedizione». Per informazioni sull’appuntamento di giovedì 21 febbraio è possibile chiamare il numero 0564 488067.