All’Aurelia Antica weekend con Babbo Natale e i personaggi di Frozen

GROSSETO – Babbo Natale e gli elfi per foto e selfie. Elsa, Anna e Olaf per uno straordinario spettacolo su ghiaccio. Grandi personaggi, tra i più amati dai bambini e non solo, in arrivo a Aurelia Antica Shopping Center nel weekend. E sarà un grande weekend natalizio, all’insegna della magia, nell’attesa delle festività più attese dell’anno.

Si comincia sabato 14 dicembre dalle ore 17: nella galleria del centro commerciale di Grosseto andrà in scena l’appuntamento con “Scatta una foto con Babbo Natale!”. Ospite d’onore sarà proprio Babbo Natale, per accogliere tutti i bambini (e anche genitori e nonni) per scattare una foto ricordo in formato Polaroid, grazie alla collaborazione con gli immancabili assistenti Elfi, impegnati pure a distribuire caramelle per rendere il momento ancora più dolce. Le foto saranno scattate, stampate e consegnate immediatamente, in tempo reale, in una card con una divertente grafica natalizia. Il modo migliore per portarsi a casa un souvenir della giornata.

Ma non finisce qui: l’incontro con Babbo Natale si ripeterà anche domenica 15 dicembre, e ancora nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 dicembre, sempre dalle ore 17 in galleria, per dare davvero a tutti l’occasione di un incontro magico.

Grande spettacolo, poi, domenica 15 dicembre: all’Aurelia Antica sono attesi altri ospiti d’eccezione, stavolta sulla nuova pista di ghiaccio all’esterno del centro commerciale. Cosplayer-pattinatori impersoneranno Elsa, Anna e il pupazzo di neve Olaf – direttamente dal film Disney “Frozen”, il cui secondo capitolo è proprio in questi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con enorme successo – per mettere in scena dalle ore 17 lo spettacolo “Frozen on ice”. Elsa, Anna e Olaf si esibiranno in meravigliose coreografie e acrobazie sulle note delle splendide canzoni del film: grandi emozioni assicurate.

E dopo lo spettacolo sarà possibile incontrare i protagonisti di “Frozen” per foto, selfie e autografi. La pista di vero ghiaccio di Aurelia Antica resta aperta tutti i giorni, dalle 9.30 alle 22.30.