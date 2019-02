All’Aurelia Antica torna la Mostra mercato del fumetto e del disco

GROSSETO – Un’occasione da non perdere per collezionisti e appassionati. Al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto torna la Mostra-mercato scambio di dischi, cd e fumetti proposta e organizzata dall’associazione culturale “Fumetti …e dintorni” di Fucecchio: una manifestazione che gira tutta l’Italia e che ora fa tappa anche nel capoluogo maremmano. L’appuntamento è per l’intero week-end da venerdì 1 a domenica 3 marzo in galleria, per tutto il giorno.

Un evento che si avvia ormai a diventare tradizionale tra le proposte del centro commerciale, visto il grande successo di pubblico ottenuto dalla manifestazione anche nell’ultima edizione allestita l’anno passato. L’offerta, come d’abitudine, è di grande qualità: negli spazi della galleria verranno allestiti ben 25 stand con i migliori articoli del settore, vere e proprie meraviglie per gli appassionati del genere. Cd e vinili, tra grandi successi e rarità, e fumetti di supereroi italiani e stranieri, tra classici e novità. Veri e propri “tesori” da scoprire per aggiudicarsi qualche pezzo con cui completare la propria collezione, magari a un prezzo particolarmente conveniente, oppure cogliere l’occasione per far valutare da un occhio esperto il proprio disco o fumetto raro.

L’appuntamento con la Mostra-mercato scambio di dischi, cd e fumetti è al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto a partire dalla mattina di venerdì 1 marzo. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono anche disponibili sul sito internet www.fumettiedintorni.it.