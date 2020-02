All’Aurelia Antica si festeggia il Carnevale musica, maschere e divertimento

GROSSETO – A Aurelia Antica Shopping Center il Carnevale si festeggia con i personaggi più amati del mondo Disney. E non solo, perché la festa si annuncia piena di sorprese.

L’appuntamento con la giornata più pazza e colorata dell’anno è per domenica 23 febbraio a partire dalle ore 16 nella galleria del centro commerciale di Grosseto: ospiti d’onore, per l’intero pomeriggio, saranno i cosplay degli eroi più celebri dell’universo creato da Walt Disney.

Sono attesi – tra gli altri – Topolino e Minnie, Paperino e Paperina. Con loro tanti altri celebri eroi dei cartoni animati Warner Bros, tutti in parata, come il gatto Silvestro e il suo storico compagno di avventure, il canarino Titti.

Una compagnia irresistibile che porterà divertimento garantito a tutte le famiglie, a partire dai bambini di ogni età, che potranno partecipare alla festa sfoggiando le loro maschere.

Il programma, in puro stile carnevalesco, oltre alla parata dei cosplay prevede per tutto il pomeriggio anche tanta musica con la baby dance per scatenarsi al ritmo delle canzoni più popolari del momento e ai grandi classici amati dai più piccoli.

E chi vorrà sbizzarrirsi con un look tutto particolare, scegliendo tra un’ampia varietà, potrà sottoporsi al truccabimbi. Il tutto tra coriandoli, stelle filanti e vetrine addobbate a festa.

Appuntamento a Aurelia Antica Shopping Center domenica 23 febbraio dalle 16 alle 19 per un Carnevale tra fantasia, musica, maschere e divertimento sfrenato.