All’Aurelia Antica il 2020 comincia con la Befana, le sfilate e la tombola. Tutti gli appuntamenti

GROSSETO – L’anno nuovo a Aurelia Antica Shopping Center comincia con una raffica di eventi per tutta la famiglia. Giochi e dolcetti, moda e sfilate su ghiaccio, Befana e tombola.

Si comincia domenica 5 gennaio con un doppio spettacolo: a partire dalle ore 17 alla pista di ghiaccio all’esterno del centro commerciale è atteso l’arrivo della Befana, la vecchietta più amata da tutti i bambini che – come da tradizione – chiude il periodo delle festività natalizie con gli ultimi regali per i più piccoli. La grande attesa della vecchina, che raggiungerà il pubblico in sella alla sua scopa, sarà premiata da un intero pomeriggio in compagnia dei bambini, senza dimenticare nonni e genitori: giochi, dolcetti, foto e selfie per tutti. La Befana, dopo l’esibizione sul ghiaccio, si sposterà poi nella galleria del centro commerciale per continuare lo show e distribuire gli ultimi regali.

Ma sulla pista sarà ancora grande spettacolo perché sempre domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 18.30, sulla pista di pattinaggio di vero ghiaccio di Aurelia Antica Shopping Center andrà in scena la sfilata “Ice”. Quindici bellezze in passerella indosseranno altrettanti magnifici abiti confezionati a mano dalla stilista Fulvia Masin di Ribolla: tutti abiti personalizzati, da ammirare a suon di musica. Nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, in galleria, anche il truccabimbi della Croce rossa di Grosseto.

E il giorno dopo, lunedì 6 gennaio, giorno che segna ufficialmente la fine delle vacanze di Natale, a Aurelia Antica si chiude alla grande con la tombola: uno dei giochi più popolari per divertirsi tutti insieme e magari portarsi a casa bellissimi regali. Niente di più facile: basterà prendere una delle cartelle che verranno distribuite gratuitamente in galleria e confidare nella fortuna al momento dell’estrazione dei numeri. Dal terno alla quaterna, fino alla cinquina: in palio esclusivi gadget griffati Aurelia Antica (dalle shopper alle agendine-bloc notes con matita incorporata) fino ai biglietti per il cinema Aurelia Antica Multisala.

Un pomeriggio di spettacolo con tanto di presentatore e valletta. Ma se le feste sono (quasi) finite, la pista di pattinaggio di vero ghiaccio di Aurelia Antica resta aperta tutti i giorni: dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 22 e nel weekend dalle 10 alle 23.