All’Argentario il concerto di Natale è gospel: appuntamento in auditorium

PORTO SANTO STEFANO – Il primo degli appuntamenti con la musica gospel nel cartellone degli eventi messo a punto dal Comune di Monte Argentario per le festività è per venerdì 27 dicembre alle ore 21,30 a Porto Santo Stefano all’Auditorium ex Onmi, ad esibirsi sarà il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, che tornerà anche ad anno nuovo, il 3 gennaio a Porto Ercole.

Il concerto di Natale comprende i classici della musica gospel e spiritual (Oh, happy day, Wade in de Water, Amazing Grace), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e celebri canzoni natalizie (White Christmas, Have yourself a Merry little Christmas) reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da “shouting”, “call and response” e perfetto interplay fra voci soliste e coro.

Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in quasi 200 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble newyorkesi Vincent Bohanan & The Sound of Victory e Uni.Sound.

Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è diretto da Carla Baldini ed è composto da 25 cantanti accompagnati da Alessio Buccella al pianoforte.