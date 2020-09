All’Argentario il campionato italiano di fotografia subacquea

PORTO SANTO STEFANO – Il mare, in questa estate 2020 è stato l’indiscusso leader ed eccolo di nuovo protagonista all’Argentario dal 25 al 27 settembre con il Campionato italiano di fotografia subacquea per Società. La gara sportiva-culturale , si svolgerà sabato 26 settembre ma l‘intera kermesse che porterà all’Argentario un centinaio di persone fra sportivi e accompagnatori, avrà inizio il 25 settembre e si concluderà domenica 27.

Ad organizzare l’evento sportivo che l’anno scorso venne disputato all’isola d’Elba è G.B. Sub di Firenze facente parte della Fipsas ente Coni. Nel 2019, il campionato si effettuò sia a livello individuale che a squadre mentre quest’anno, causa Covid, si effettuerà solo a squadre. Diciassette le squadre in gara quest’anno per un totale di 42 atleti più dieci modelle .Gli sportivi già iscritti e confermati per la tre giorni all’Argentario arriveranno dal Friuli, Liguria, Lazio, Sicilia e naturalmente dalla Toscana.

Due i campi di gara designati: quello effettivo e quello di riserva da usare in caso di maltempo. Il campo reale sarà quello Argentarola sud e Scoglio del Corallo e in caso di straordinaria amministrazione o meglio mal tempo, si passerà all’Argentarola nord e Cala Grande. I campi di gara saranno delimitati da boe. Venerdì’ 25 nel pomeriggio, atleti e ospiti, si ritroveranno presso l’Hotel La Caletta di Porto Stefano da dove si sposteranno al Centro Immersioni Costa d’Argento per poi, dopo un briefing, ritrovarsi ancora a La Caletta per la cena.

Giorno Clou sarà sabato 26 settembre con il ritrovo alle 7,30 presso il centro immersioni porto S.Stefano e alle 9,00 inizio della Ia sessione di gara campionato italiano per società, alle 11,00 fine immersioni e ritiro memory card. Alle 14,00, consegna memory card, imbarco e trasferimento presso il campo di gara dove i lavori inizieranno circa mezz’ora dopo. Alle 16,30 fine secondo turno di immersioni e ritiro memory card a cui seguirà la cena a La Caletta e, alle 2100, consegna al direttore di gara del modulo con l’indicazione delle immagini scelte da parte dei concorrenti.

Domenica 27, nella mattinata, scenderà in campo la giuria e alle 13,00 verranno rese note le classifiche. Chiaramente il programma potrà subire delle modifiche nel caso di mal tempo. I campionato italiano per società, si svolgerà come l’anno scorso nel senso che i due componenti di ciascuna squadra, si dovranno immergere contemporaneamente ma in campi di gara diversi. Il Campionato Nazionale di Fotografia Subacquea Digitale evidenzierà l’ambiente sommerso dividendosi in 4 temi: foto di un pesce, foto macro ma non di un pesce, foto grandangolare dell’ambiente di gara con modella e foto “racconta il tuo mare” a libera interpretazione.