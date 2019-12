All’Argentario Babbo Natale arriva in bicicletta: festa a Porto Santo Stefano

PORTO SANTO STEFANO – Come è ormai tradizione da alcuni anni, domenica prossima 22 dicembre arriveranno a Porto Santo Stefano tanti babbi natale da terra e da mare.

L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario ed i quattro Rioni organizzano l’evento in collaborazione con la scuola “Maremma sup avventura e non solo”, il Gruppo ciclistico di Monte Argentario e la Banda Comunale “Baffigi”.

I ciclisti vestiti da Babbi Natale partiranno dalla strada panoramica di fronte al supermercato Conad Margherita e, proseguendo verso il piazzale del Governatore, davanti alla Fortezza Spagnola, la chiesa dell’Immacolata, la Cava, i Giardinetti e la Marinella, gireranno per il paese per annunciare la sfilata che partirà proprio dalla Marinella, alle 11,15.

Lo show prevede Babbi Natale in bicicletta e a bordo di un sup tutti accompagnati dalla banda musicale. Insieme, alle 11:30, sfileranno sul lungomare diretti verso il piazzale dei Rioni, dove distribuiranno caramelle e regalini a tutti i bimbi intervenuti, mentre gli adulti saranno intenti a seguire l’estrazione della lotteria dei Rioni.

In collaborazione con la scuola primaria “Sant’Andrea” dell’Istituto comprensivo Monte Argentario-Giglio, in cambio dei regalini è stato chiesto ai bambini di portare delle letterine a Babbo Natale che dovranno contenere dei pensierini, dei buoni propositi per il nuovo anno che sta per iniziare.