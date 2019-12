All’Argentario arriva “Cartoonmi”, la rassegna cinematografica gratuita per grandi e piccini

PORTO SANTO STEFANO – Boom di presenze per la prima edizione di “Cartoni in piazza”, svoltasi il 7, il 14 e il 21 luglio scorsi, la rassegna cinematografica per grandi e piccoli che propone il meglio dei film d’animazione.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, e ha come obiettivo quello di stimolare, divertendosi, la fantasia e la creatività dei più piccoli, ma anche dei più grandi.

Oltre al consolidato successo del format estivo #bringyourownsit, dove gli organizzatori chiedono la complicità del pubblico per creare una platea colorata e originale (sedie, teli, cuscini…ogni seduta non convenzionale sarà la benvenuta), non mancheranno momenti di gioco e intrattenimento per i più piccoli.

Domenica 5 gennaio, la manifestazione inizierà alle 15 nella sala Onmi di Porto Santo Stefano, dove i bambini potranno partecipare attivamente al gioco “Costruiamo la casa della befana” con l’artista Marta Cecconi.

Alle 16 inizio della proiezione del film Big Hero 6, di Don Hall & Chris Williams.

Ispirato all’omonimo fumetto Marvel, e vincitore del Miglior film d’animazione a gli Oscar 2015, la pellicola è ambientata nella tecnologica città immaginaria di San Fransoko, rielaborazione delle due metropoli: San Franciso e Tokio, unite in una perfetta crasi scenografica, fusione tra lo stile giapponese e quello americano.

La storia racconta le vicende di Hiro, un adolescente appassionato di robotica che, invece di studiare, passa il suo tempo partecipando a incontri di lotta tra robot, sprecando così il suo talento.

All’improvviso, una serie di eventi sorprendenti metterà in pericolo San Fransoko e tutti i suoi abitanti, a quel punto Hiro e i suoi amici avranno la possibilità di intervenire trasformandosi in veri super eroi tecnologici.

Ma non fatevi ingannare, questo capolavoro Disney non è il solito film suoi super eroi dotati di abilità sovrannaturali, i protagonisti, infatti, sono cinque ragazzi e un robot, certamente fuori dal comune che, uniti nello sconfiggere il male, riusciranno nel loro intento utilizzando solo le proprie abilità: creatività e intelligenza.

Ma soprattutto “Big Hero 6″ è un film che merita di essere visto perché fa riflettere, con la dovuta leggerezza, sul mondo che ci circonda, sempre più tecnologico, ma anche sul valore dell’amicizia, e su temi vivi e attuali come la difficoltà della crescita, l’adolescenza, la rabbia, la solitudine, il dolore e le emozioni.

Alla fine della proiezione un ultimo gioco collettivo, “La Pignatta”, per aggiudicarsi i ghiotti doni della Befana.

Ingresso gratuito.

INFO:http://www.prolocomonteargentario.it

MAIL:info@prolocomonteargentario.com