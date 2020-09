All’Antica Città di Cosa va in scena “L’Amore è un Dio”

ANSEDONIA – Serata speciale di apertura dell’Antica Città di Cosa (Ansedonia, Orbetello), sabato 19 settembre, in occasione della Festa nazionale dei Musei.

A partire dalle 19 visita guidata dalla direttrice Maria Angela Turchetti e dal personale del Museo. A seguire buffet e lo spettacolo di teatro a cielo aperto per la regia di Francesco Tarsi.

E’ una rara occasione per ammirare l’Antica Città in notturna e assistere all’evento poetico L’Amore è un Dio recitato da Caterina Zotti e Emanuela Guelfi per l’associazione culturale Polis 2001.

Patrocini e sostegni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Direzione dei Musei della Toscana e dal Ministero Beni Culturali.

Ingresso onnicomprensivo 10 euro, 5 per studenti.

Info e prenotazioni 347 2299737 FB e instagram Estate Rosellana eventi.