All’Anfiteatro romano di Rosella va in scena la prima dello spettacolo “Infernalia”

ROSELLE – Prima nazionale di Infernalia, lo spettacolo teatrale diretto dal regista Francesco Tarsi, domenica 11 agosto alle 21:15 all’Anfiteatro romano del Parco Archeologico di Roselle (Grosseto). Lo spettacolo torna dopo 30 anni nell’arena dell’Anfiteatro, nell’ideazione originale di Alberto Gessani e nella scelta dei testi di Dante, Virgilio, Goethe, Mann Rabelais e della sua stessa composizione ispirata all’Antica Rousellae.

«La pièce è dedicata interamente al mondo oscuro del Regno dei morti, o Ade, o Averno, o, semplicemente, quel luogo ambiguo e certo al tempo stesso che contraddistingue il destino degli esseri umani – racconta l’associazione Polis 2001, organizzatrice dell’evento -. Lo spettatore che si prefiguri tenebre e stridore di denti, tuttavia, rimarrà piacevolmente sorpreso. Poiché non si tratterà di una lugubre evocazione dell’oltretomba: sarà piuttosto un percorso fatto di catarsi e vivida linfa culturale grazie a testi in grado di affrontare e sconfiggere la morte stessa per il solo fatto di essere arrivati sontuosi e attuali, fino ai nostri giorni. Dal Quinto Canto di Dante Alighieri, apoteosi dell’amore immortale tra i due amanti peccatori Paolo e Francesca, alla discesa agli Inferi dell’eroe Enea, descritta epicamente da Virgilio nel libro sesto dell’Eneide; dall’epopea del Faust di Goethe che accetta di scendere a compromessi con Mefistofele, alla satira irriverente di Françoise Rabelais e il suo spassoso vaticinio della divina bottiglia. Tutto questo e molto di più sarà miscelato dalla regia di Francesco Tarsi per creare un labirinto fatto di poche ombre e molte luci. L’oscurità suggestiva dei Ruderi di Roselle sarà infatti rischiarata da una rappresentazione nella rappresentazione che, abbattendo il divario della quarta parete, condurrà spettatori e attori a confondersi in un unico originale banchetto fatto di genuine vivande e vino: giacché, come ha precisato lo stesso Tarsi citando le parole di Rabelais, “Non siamo sicuri di essere vivi, se non mangiando o bevendo in compagnia».

Interpreti di Infernalia: Ethel Fanti, Caterina Genta, Enrico Paci, Guido Targetti, Susanna Valtucci, Caterina Zotti e Giacomo Rosselli, nel ruolo del dottor Faustus. Fotografo di scena Giovanni Rossetti, i costumi sono di Valeria Viva, immagine di locandina di Annalisa Giovannelli, realizzata nel 1989.

Per info e prenotazioni asscultpolis2001@libero.it, tel 3472299737 FB Estate Rosellana eventi.

Ingresso euro 18 e 12 ridotto studenti, incluso banchetto.