Alla Spiaggia Tangram la presentazione di “Omaggio ad Hasankeyf. Storia di un villaggio millenario”

FOLLONICA – Sabato 12 settembre a Follonica, alla Spiaggia Tangram alle ore 18, il Centro di solidarietà internazionalista Alta Maremma e l’ Associazione verso il Kurdistan organizzano la presentazione del libro “Omaggio ad Hasankeyf. Storia di un villaggio millenario” e il progetto “Oltre le sbarre” di sostegno alle famiglie dei detenuti politici in Turchia e in Kurdistan.

“Con il riempimento dell’invaso della diga di Ilisu, scompare per sempre l’antico sito di Hasankeyf, nel Kurdistan turco – spiegano dalle associazioni -. Una nuova guerra per l’acqua in Medio Oriente è alle porte. In Turchia Erdogan continua la sua feroce repressione nell’indifferenza di tutta l’Europa: le carceri sono stracolme di detenuti politici e le condizioni carcerarie sono spaventose.

C’è bisogno di mettere in campo tutte le iniziative di solidarietà con i detenuti politici e aiutare le loro famiglie.

Da oggi fino a sabato vogliamo proclamare una settimana in solidarietà con il popolo kurdo e pertanto sarà possibile contribuire al progetto “oltre le sbarre” lasciando un contributo nelle cassettine poste presso la Spiaggia Tangram e l’Istanbul Kebab sotto i portici in via Zara a Follonica. La tessera di quest anno dedicata a Lorenzo Orsetti, internazionalista del nostro tempo, sarà disponibile all’iniziativa.

Il Centro di solidarietà internazionalista Alta Maremma è politicamente attivo da 35 anni in appoggio ad ogni movimento antimperialista del quale condividiamo le finalità di emancipazione sociale. 35 anni in sostegno ai Sem Terra brasiliani, agli Zapatisti, al popolo cubano, alle periferie argentine, al popolo palestinese e kurdo, alle bambini e i bambini di Iraq, Ramallah e Timor Est”.